«Он нам столько зла принес», – мэр Николаева прокомментировал решение АМКУ о признании победы МДЛМ в конкурсе незаконной

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич не признает решение Антимонопольного комитета Украины касательно признания незаконной победы «Місто для людей - Миколаїв» на конкурсе по управляющей компании. В частности он отметил, что данное решение можно отменить через суд.

Об этом он заявил в среду, 6 февраля в ходе общения с журналистами, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В первую очередь Сенкевич заявил, что Антимонопольный комитет принес Николаеву очень много зла, так как не раз блокировал работу по многим направлениям.

— Насколько я знаю, Антимонопольный комитет указал лишь на то, что был неправильно проведён конкурс. Дело в том, что сам по себе решение Антимонопольного комитета, я со всей уверенностью могу заявить сегодня, что Антимонопольный комитет Украины принес городу Николаеву столько зла, сколько не принесло ни одно ведомство, и ни один самый худший депутат и городской голова. Именно Антимонопольный комитет столько раз заблокировал нам работы, которые потом провалились и по срокам и… Именно Антимонопольный комитет нам много времени не согласовывал получение денег из городского бюджета монопольному предприятию «Николаевэлектротранс» и мне приходилось ездить по всем министрам, оббивать пороги, чтобы нам дали возможность профинансировать электротранспорт, чтобы он не остановился. Поэтому решение комитета, я считаю… Посмотрим на это решение. Его можно опротестовать в суде. Каждый имеет право на ошибку, - негодовал мэр.

Помимо этого, Сенкевич заявил, что на данную структуру и ее работу следует обратить внимание, так как там есть определенные проблемы.

Однако, на уточняющий вопрос, есть ли у городской власти продуманная стратегия выхода из ситуации, если управляющей компании «МДЛМ» таки придется уйти с обслуживания многоквартирных домов Николаева,и будут ли возвращены деньги николаевцам, которые они уже уплатили, Сенкевич конкретного ответа не дал.

— Если бы я умел предсказывать будущее, я бы жил в Лас-Вегасе. Стал бы миллиардером. Я думаю, что если нудно будет проводить новый конкурс, он будет проведен. До того момента, в тех компания в которых жители обслуживались, в таких и будут. Поэтому давайте посмотрим, что будет происходить, я не могу предсказать будущее, – подчеркнул Александр Сенкевич.

В итоге Сенкевич упомянул, что основной проблемой возникшей с конкурсом стал именно завышенный тариф, при этом он уточнил, что сейчас ЖЭКи подняли свои тарифы, включили туда текущий ремонт и теперь особых различий в оплате нет.

Напомним, что территориальное отделение Анимонопольного комитета Украины в Николаеве признало незаконной победу управляющей компании «Місто для людей - Миколаїв» на конкурсе.

Как известно, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

Как известно, 19 июля городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение о создании временной комиссии, которая проверит законность действий замдиректора департамента ЖКХ Александра Репина в ходе конкурсной комиссии по назначению управляющей компании. В частности в этом решении значится, что на время проверки Репина отстранят.

Бывший директор департамента ЖКХ Андрей Палько заявил, что конкурс прошел с нарушениями и отметил, что Александр Репин не имел права самовольно подписывать договоры с управляющей компанией без утверждения исполкома.

Позже 29 августа члены исполнительного комитета Николаевского городского совета поддержали решение об обращении в суд с иском об отмене результатов конкурса на управляющую компанию. Однако Александр Сенкевич единственный проголосовал против этого. Позже суд оставил «без движения» иск горсовета на результаты конкурса, в котором победила компания «Місто для людей — Миколаїв». После чего члены исполкома в телефонном режиме голосовали за доработанный проект решения, однако голосов не хватило.

При этом, во второй раз спустя неделю голосов опять же не хватило.

Временная контрольная комиссия, созданная для проведения проверки и выявления возможных фактов нарушений, которые были допущены во время проведения конкурса по назначению управляющего для многоквартирных домов в Николаеве, единогласно проголосовала за решение, что конкурсный отбор был незаконным.

Ранее управление аппарата Николаевского горсовета обратилось к силовикам, чтобы те проверили итоги конкурса на управляющую компанию.

Отметим, что компания «Місто для людей - Миколаїв» была признана Николаевским окружным административным судом законным победителем конкурса по выбору управляющей компании, когда ЖКП «Південь» подал иск по обжалованию приказа Департамента ЖКХ №77 от 01.06.2018 об объявлении конкурса по назначению управляющего многоквартирных домов в Николаеве.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского горсовета поддержали обращение в суд для обжалования результатов конкурса по назначению фирмы «Місто для людей Миколаїв»управителем многоквартирных домов города Николаева. Также депутату Сергею Исакову предоставили доверенность от имени Николаевского горсовета представлять их в суде любой юрисдикции.

При этом Николаевский окружной административный суд признал незаконным и отменил решение сессии Николаевского городского совета, которым временно отстранили от должности замначальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Репина.

14 января, Николаевский окружной административный суд признал противоправным бездействие мэра Александра Сенкевича относительного того, что он не выполнил решение городского совета о выдаче доверенности депутату Сергею Исакову для обжалования в суде победы «Місто для людей Миколаїв» в конкурсе по управлению многоквартирными домами.