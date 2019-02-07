В Николаеве на бесплатном концерте «Лиги смеха» зафиксировали незаконную предвыборную агитацию Зеленского

В Николаеве 5 февраля состоялись два концерта юмористического шоу «Лига смеха», один из которых был бесплатным. Перед началом мероприятия демонстрировались видеоролики о выборах и обращения кандидата в Президенты Владимира Зеленского, содержащего признаки предвыборной агитации.

Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

До начала концерта на экране несколько раз демонстрировалась серия роликов, в том числе о процедуре изменения места голосования и необходимости идти на выборы. Кроме того, несколько раз было показано видео, где кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказывает, что «решил показать предвыборную программу открыто, рассказать кто мы, как готовим предвыборную программу, как собираем команду и как ищем деньги». Артисты, в свою очередь, отметили, что не будут ни за кого агитировать, призывают лишь прийти 31 марта на выборы, чтобы голос не был потерян.

«Согласно 1 части 58 статьи Закона Украины «О выборах Президента Украины» предвыборная агитация - это осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать за или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины. Поскольку предвыборная агитация Владимира Зеленского демонстрировалась именно на бесплатном концерте, то это является нарушением ограничений относительно ведения предвыборной агитации, а именно части 6 статьи 64 Закона, где сказано: «запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям денег или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей. Такая предвыборная агитация или предоставление избирателям денег или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей, сопровождающееся призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенного кандидата или упоминанием его имени, имеет признаки подкупа избирателей», - комментирует координатор общественного наблюдения ОПОРЫ за выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовой.

Советник ОПОРЫ по юридическим вопросам Павел Романюк, в свою очередь, отметил, что практика использования разного рода благотворительных акций, концертов во время избирательного процесса, с участием кандидата на пост Президента Украины или других лиц, оказывающих содействие его поддержке, может иметь характер скрытой агитации, нарушает принцип равного избирательного права, то есть создает заведомо неравные и неконкурентные условия участия в избирательной кампании для тех кандидатов, которые не используют такие методы.

«Кроме того, предоставление избирателям товаров и услуг на безвозмездной или на льготной основе при проведении мероприятий с элементами предвыборной агитации может содержать признаки административного (ст. 212-10 КУоАП) или уголовного (ст. 160 УК) правонарушений», - отмечает Павел Романюк.

По данным фактам наблюдатели ОПОРЫ 6 февраля обратились в полицию по признакам нарушения.

Напомним, что в январе наблюдатели ОПОРЫ выяснили, что в трёх городах Николаевской области под видом исследования общественного мнения относительно политических настроений набирали людей в команду агитаторовза потенциального кандидата в Президенты Петра Порошенко. В политсиле эту информацию не опровергли и никак не прокомментировали.

Также ранее сообщалось, что в Николаеве агитаторы, которых привлекли к команде Петра Порошенко, получили инструкции по сбору информации о политических настроениях граждан.