Из-за увольнения Аласании спонсор Общественного вещания приостановил грант

Донор Общественного вещания американское агентство USAID приостановило действие финансового гранта после того, как Набсовет НОТУ освободил Зураба Аласанию от должности председателя правления.

Об этом в интервью DW сообщил Зураб Аласания, передает «InfoResist».

В частности, он рассказал, что решение о разрыве контракта уже повлияло на работу «Общественного». Так, понимая, что каждый час сейчас важен и оценивая возможные риски, спонсор USAID приостановил действие предоставленного гранта. Это приводит к тому, что возможность проведения президентских дебатов на канале стоит под большим вопросом.

Также он отметил, что сейчас в компании есть серьезные финансовые проблемы из-за того, что Наблюдательный совет не утвердил финотчет и бюджет.

Напомним, 31 января главу правления «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» Зураба Аласанию отстранили от выполнения обязанностей.