Украина должна обходиться без импортного газа, наращивая собственную добычу, - Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркнул важность обеспечения энергетической независимости государства и поставил задачу, чтобы уже через пять лет Украина вышла на обеспечение этих потребностей собственными ресурсами.

Об этом глава государства сказал на совещании в Министерстве социальной политики по внедрению системы монетизации субсидий для населения.

- Украина должна обходиться без закупок импортного газа - за счет наращивания собственной добычи, за счет энергосбережения и за счет энергетической независимости для обеспечения этого, - сказал он.

- И ставим задачу в ближайшие пять лет обеспечить энергетическую независимость государства, - добавил Петр Порошенко и подчеркнул чрезвычайную важность этой задачи.

Президент напомнил, что совместная с Правительством работа над этим продолжается последние годы и уже есть чрезвычайно оптимистичные показатели уменьшения потребления импортного газа.

- Если в контракте, который был подписан в 2009 году предполагалось, что Украина обязана брать 52 миллиарда кубов импортного газа, а начиная с 42 миллиардов вступали условия «бери или плати»: купил - не купил, употребил - не употребил, а с государственного бюджета заплатите деньги Российской Федерации. Мы в 2017 году импортного газа потребили 14 млрд кубов, в 2018 году – 10,5 млрд кубов, - подчеркнул Глава государства.

Он акцентировал внимание на значительной разнице между заявленным в контракте объемом в 52 млрд куб. метров газа и объемом реально потребленного Украиной газа 10,5 млрд куб. метров.

Петр Порошенко также выразил убеждение, что энергосбережение и энергоэффективность могут работать только в условиях, «когда все население Украины, весь народ заинтересован и являются партнерами в выполнении указанной задачи». Именно для этого и было принято решение о монетизации субсидий, констатировал он, чтобы потребители коммунальных услуг, газа, которые получают субсидии, также были заинтересованы в сокращении потребления энергоресурсов.

В этом контексте Президент отметил, что отдельно будут сделаны шаги по установлению счетчиков.

- Правительство блестяще поработало с точки зрения включения в финансовый план НАК «Нафогаз» указанных средств. Еще раз подчеркиваю, что счетчики будут устанавливаться не за счет потребителей, а за счет государства, - сказал он.

- Через мероприятия по энергосбережению мы сможем обеспечить в последующие годы полную энергетическую независимость Украины. В том числе, и в первую очередь от поставок газа из Российской Федерации. Мы навсегда прекратим «газовую иглу», на которой сидели все украинские президенты и все украинские правительства до 2014 года, - также отметил Глава государства.

Кроме того, будет уничтожено поле для коррупции, подчеркнул Петр Порошенко.