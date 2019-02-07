«Уверен, что я такой не один»: Зеленский запустил флешмоб, призывая украинцев рассказать, как власть делает из них клоунов

Кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб под названием «Я клоун», в котором призывает украинцев рассказывать, как власть делает из них клоунов.

Соответствующее видеообращение он разместил на своей странице в Facebook.

В описании к видео Зеленский написал, что власть делает 40 миллионов украинцев клоунами.

- Я замахнулся на вотчину наших элит и пошел в Президенты Украины, после чего меня объявили клоуном. Я клоун и я этим очень горжусь. Но я уверен, что я такой не один. По этому мы сделали такое приложение под названием «Я клоун». Назови свое имя, какая у тебя зарплата, стипендия или пенсия. В общем, все то, что делает тебя клоуном, - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский назначил своего первого представителя – в Одессе им стал ведущий «Что? Где? Когда?» Андросов.

Также отметим, что согласно последним социологическим опросам Зеленский является лидером президентской гонки.