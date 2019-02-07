Рада закрепила в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО

Верховная рада Украины закрепила курс в ЕС и НАТО путем внесения изменений в Конституцию, инициированный Президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом стало известно в ходе голосования ВРУ за законопроект.

Во втором чтении ВРУ одобрила законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины и необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Перед голосования Президент Петр Порошенко обратился к парламентариям с заявлением, что последние пять лет Украина делает все для того, чтобы соответствовать стандартам Североатлантического Альянса.

Также он добавил, что за принятием парламентом решений внимательно следит Москва.

«В Кремле очень внимательно следят за событиями в Верховной Раде. Не дождетесь! Не будет сегодня у вас радости и Верховная Рада сегодня продемонстрирует то единство, которое демонстрируется последние 4 года», — отметил он.

Стоит отметить, что за изменения в Конституции проголосовало 334 нардепа.

Как сообщает РБК-Украина, законом предусмотрено абзац пятый преамбулы после слов «гражданского согласия на земле Украины» дополнить словами «и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины».

Документом определяется, что к полномочиям парламента относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО.

Также предусматривается, что президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, а Кабинет министров обеспечивает реализацию этого стратегического курса.

Напомним, что ранее Рада проголосовала за внесение в Конституцию изменений, закрепляющих евроатлантическое направление.