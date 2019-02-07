«Бляяяха-муха», - жена Генпрокурора Луценко перепутала доклады и выругалась в микрофон с трибуны ВР

Представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко перепутала тексты выступления и с трибуны выругалась в микрофон.

Это произошло во время пленарного заседания в четверг, 7 февраля.

Ирина Луценко должна была докладывать о переименовании Днепропетровской области, но начала говорить о недопуске на выборы Президента наблюдателей из России.

Когда спикер ВР Андрей Парубий остановил ее и отметил, что она докладывает не то, Луценко повернулась к микрофону и сказала:

– Бляяяха-муха! Извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста, - отреагировала Луценко.

После этого Луценко снова вышла на трибуну и начала доклад по законопроекту о переименовании Днепропетровской области.

Отметим, что Луценко стала победительницей десятой Всеукраинской премии «Женщина III тысячелетия». Она получила признание и памятную статуэтку за свою политическую и общественную деятельность.

Ранее Генпрокурор Луценко с трибуны Рады оскорбил нардепа от «Самопомощи» Соболева, назвав его «недорослью, у которого диарея мозга».

Напомним, что ранее мэр Николаева Александр Сенкевич в конце заседания 41-й сессии городского совета, пробормотал себе под нос матерный мем, однако, микрофон и трансляция успели уловить его месседж.