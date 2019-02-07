Количество кандидатов в Президенты Украины возросло до 41 – ЦИК зарегистрировала Порошенко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатами на президентские выборы самовыдвиженцев Юрия Кармазина, Юлию Литвиненко и Александра Ващенко, а также действующего президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующие решения были приняты единогласно, передают РБК-Украина и "Громадське".

Отметим, юрист и бывший судья Кармазин был нардепом четырех созывов, в мае 2018 объявил себя гетманом казачества всей Украине. В марте 2006 также был кандидатом на должность мэра головы Киева - занял 4-е место с 5,45% голосов. До этого поддерживал «Нашу Украину» и «Солидарность». Баллотировался на пост президента в 1999 году, но занял 10 место.

Юлия Литвиненко работает телеведущей на телеканале «Прямой», который ассоциируют с действующим президентом Петром Порошенко. Также работала на телеканалах NewsOne и «Интер», была генеральным продюсером «Радио Вести».

Александр Влащенко возглавляет общественную организацию «Власть народа». Также возглавляет «Международный центр экономики и права», является владельцем ТНК «Украинская нефтегазовая группа», телерадиокомпании «ABI TIBI» и совладельцем строительно-инвестиционной компании.

Отметим, по состоянию на 5 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 34 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра, Насирова Романа, Бойко Юрия, Тимошенко Юлию, Ляшко Олега, Вилкула Александра, Корнацкого Аркадия, Мороза Александра, Добродомова Дмитрия, Киву Илью, Кошулинского Руслана, Данилюка Александра, Таруту Сергея, Зеленского Владимира, Смешко Игоря, Богословскую Инну, Габера Николая, Деревянко Юрия, Бессмертный Роман, Бондарь Виктор, Кривенко Виктор, Кривонос Сергей, Ригованов Руслан, Носенко Сергей, Новак Андрей, Журавлев Василий, Тимошенко Юрий, Кармазина Юрия, Литвиненко Юлию и Ващенко Александра.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.