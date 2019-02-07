Петр Порошенко: «Мы идем своим путем и этот путь к членству Украины в ЕС и НАТО»

Задача членства Украины в Европейском Союзе и НАТО абсолютно реальными.

Об этом заявил Президент Украины Петр Поршенко во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Как известно, Верховная Рада Украины приняла 334 голосами президентский законопроект о закреплении в Конституции Украины курса на членство Украины в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе.

Сегодняшний день Президент Петр Порошенко назвал историческим:

- Это день, когда в Конституции закреплено как внешнеполитические ориентиры движение Украины в Европейский Союз и в Североатлантический Альянс.

Глава государства поздравил решение парламента и выразил уверенность в том, что украинская власть и в дальнейшем продолжит совместные усилия по реформированию Украины.

- Уверен в том, что задача членства в Европейском Союзе и НАТО абсолютно реальными. Так же, как мы продемонстрировали достижения других целей, в которые мало кто верил, так же нашими совместными усилиями Украины обеспечит членство в НАТО, членство в ЕС. Мы идем своим путем и этот путь к членству Украины в ЕС и НАТО, - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что «двери НАТО открыты для любой страны, которая способна реформировать страну и обеспечить выполнение целей Вашингтонского договора».

- Это именно об Украине. Пять последних лет мы как раз тем и занимаемся. Мы реформируем сектор обороны и безопасности. Мы реформируем армию, - сказал Петр Порошенко.

Глава государства отметил роль Верховной Рады в процессе европейской и евроатлантической интеграции.

- Когда было трудно, Верховная Рада Украины отвергала политические противостояния и объединялась. И именно единство сегодня нужна Украине, именно единство нужна во время нашего исторического голосования, - сказал он.

Президент отметил, что «в Кремле очень внимательно наблюдают за происходящим из Верховной Рады».

- Не дождетесь! Не будем сегодня у вас радости. И Верховная Рада сегодня продемонстрирует то единство, которое демонстрируется последние четыре года, - отметил Петр Порошенко.