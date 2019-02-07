Рада запретила гражданам России быть наблюдателями на выборах в Украине

Парламент принял за основу и в целом законопроект №9524 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине», предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019.

Документ поддержали 232 парламентария, передает «РБК-Украина».

Так, проектом предлагается законы «О выборах президента», «О выборах народных депутатов Украины», «О местных выборах» дополнить соответствующими нормами. Предусмотреть, что официальным наблюдателем не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом; лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным ВР государством-агрессором или государством-оккупантом.

Кроме того, предусматривается установить, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) РФ; лицо, предложения по которому инициированы или внесены Россией.

Отметим, что не все нардепы от Николаевщины проголосовали за данный законопроект. Так, депутаты Александр Жолобецкий, Борис Козырь и Аркадий Корнацкий (все от БПП) не голосовали, а Артем Ильюк (Видродження) отсутствовал во время заседания сессии.

Отметим, что представитель Госдепа США Волкер поддержал участие наблюдателей из РФ на выборах Президента Украины.