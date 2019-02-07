«Если не увеличите зарплаты, то потеряете свой бизнес»: В Кабмине обратились к работодателям

Работодатели, которые не хотят зарплаты своим работникам, рискуют потерять свой бизнес.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Правительственный портал.

По мнению Розенко, сейчас работодатели в Украине конкурируют за трудовой потенциал со странами ЕС.

- Работодатели, руководители компаний должны понять, что мы сегодня работаем в совершенно открытом рынке труда, мы конкурируем сегодня за трудовой потенциал не только внутри страны, но и с Польшей, Германией, другими государствами, где сегодня даже принимаются законы о привлечении рабочей силы из Украина, - сказал он.

Розенко призвал работодателей беречь своих работников.

- Если вы не будете увеличивать реальную заработную плату своим работникам, то в условиях открытого рынка труда вы будете терять трудовой потенциал, а через два-три года будете вынуждены вообще прекратить свой бизнес, потому что не найдете квалифицированного работника, который захочет за неконкурентную на международном рынке заработную плату давать качественную продукцию, - сказал Розенко.

Напомним, денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов за год составили $11 миллиардов.