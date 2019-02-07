Кандидатом в Президенты Украины стал пиарщик, подозреваемый в организации резонансного «секс-скандала»

Владимир Петров Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Владимира Петрова (самовыдвижение) кандидатом в президенты Украины.

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания ЦИК, передает РБК-Украина.

Решение принято 14 голосами. Двое членов Комиссии воздержались.

Отметим, политтехнолога Владимира Петрова подозревают в организации секс-скандала с участием мужа замглавы Госбюро расследований Украины Ольги Варченко Александра.

Отметим, по состоянию на 7 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 42 кандидата на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра, Насирова Романа, Бойко Юрия, Тимошенко Юлию, Ляшко Олега, Вилкула Александра, Корнацкого Аркадия, Мороза Александра, Добродомова Дмитрия, Киву Илью, Кошулинского Руслана, Данилюка Александра, Таруту Сергея, Зеленского Владимира, Смешко Игоря, Богословскую Инну, Габера Николая, Деревянко Юрия, Бессмертный Роман, Бондарь Виктор, Кривенко Виктор, Кривонос Сергей, Ригованов Руслан, Носенко Сергей, Новак Андрей, Журавлев Василий, Тимошенко Юрий, Кармазина Юрия, Литвиненко Юлию, Ващенко Александра, Порошенко Петр и Петров Владимир.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.