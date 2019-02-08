Тимошенко потребовала от Порошенко снять с выборов Президента ее однофамильца

Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Юлия Тимошенко обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с требованием снять с выборов ее однофамильца Юрия Тимошенко.

Об этом она заявила в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По ее словам, президент и его штаб в последние дни регистрации кандидатов в президенты зарегистрировали кандидатом, по своей инициативе, Тимошенко Юрия Владимировича.

- Это они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством, - сказала политик

Лидер «Батькивщины» подчеркнула, что в ее команде точно знают, кто вносил денежный залог за Тимошенко и как все происходило.

- Если ты президент страны, ты мужчина, ты человек, который хочет декларировать честь и достоинство, как можно так нечестно соревноваться? - спросила Тимошенко.

- Я обращаюсь к президенту: так, как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести, и уберите этого Тимошенко Ю.В. из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции, - призвала она.

При этом Тимошенко подчеркнула, что у ее команды есть все возможности предотвратить подобные манипуляции.

Отметим, по состоянию на 7 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 42 кандидата на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра, Насирова Романа, Бойко Юрия, Тимошенко Юлию, Ляшко Олега, Вилкула Александра, Корнацкого Аркадия, Мороза Александра, Добродомова Дмитрия, Киву Илью, Кошулинского Руслана, Данилюка Александра, Таруту Сергея, Зеленского Владимира, Смешко Игоря, Богословскую Инну, Габера Николая, Деревянко Юрия, Бессмертный Роман, Бондарь Виктор, Кривенко Виктор, Кривонос Сергей, Ригованов Руслан, Носенко Сергей, Новак Андрей, Журавлев Василий, Тимошенко Юрий, Кармазина Юрия, Литвиненко Юлию, Ващенко Александра, Порошенко Петр и Петров Владимир.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.