«Нам нужен мир на украинских условиях с учетом национальных интересов», - Президент Порошенко

Сегодня тема мира эксплуатируется всеми кандидатами на выборах Президента Украины. Абсолютное большинство из них декларируют, что они знают где мир, но это не так.

Об этом заявляет Президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

- Они говорят, что вот надо пройти, здесь за углом... Если надо, то стать на колени, попросить, и там мир. Хочу вас разочаровать - там за углом, особенно когда вы на коленях, стоит Путин и ждет вас, - подчеркнул Глава государства.

- Говорят давайте мы у него (Путина) возьмем, что он хочет, и выйдем на референдум. Так, возьмите. Он об этом четыре года говорит, если вы это не слышите. Ему не нужен Крым, ему не нужен Донбасс. Ему нужна вся Украина - возвращение в российское иго. Ему нужна ликвидация нашей церкви. Ему нужна федерализация Украины, чтобы в Москве решали, куда идти Украине, украинскому государству и народу, - подчеркнул Президент.

Глава государства уверен, что украинцы как свободный народ никогда этого не примут.

- Нам нужен мир, как я сказал на форуме, холодный, но мир. Мир на украинских условиях, когда российские войска должны уйти с нашей земли, когда Украина сможет реализовать стремление украинского народа на членство в ЕС и НАТО и Украину в этом стремлении поддержит весь мир, - подчеркнул Президент.

- Мир на украинских условиях с учетом украинских национальных интересов, включая интересы национальной безопасности, точно будет. С нами правда, с нами весь мир и с нами Господь, - резюмировал Петр Порошенко.

Помимо этого, Президент Петр Порошенко убежден, что украинцы уже научились отличать популизм и не верят ему, а потому сделают ответственный выбор при голосовании за кандидатов на высший пост в государстве.

- Я убежден, что Украина еще продемонстрирует Европе ответственный выбор, как украинцы умеют побеждать популизм, - сказал Глава государства.

Петр Порошенко отметил, что период проведения избирательных кампаний - это время, «когда цветет популизм» и что последствия популизма наглядно продемонстрировано в Венесуэле и это широко освещают на телеканалах всего мира.

- Украинцы научились снимать "лапшу" российской пропаганды со своих ушей и больше никогда не купятся. Очень дорогая цена заплачена за то, чтобы Украина имела возможность своего развития. Мы очень хорошо изучили уроки 2014-го, - отметил Президент.