Немецкая спецслужба открыла крупнейшую штаб-квартиру разведки – в ней запрещены мобильники и личные ноутбуки

Федеральная служба разведки Германии (BND) официально открыла свой офис в Берлине, который стал крупнейшей в мире разведывательной штаб-квартирой, стоимостью более миллиарда евро.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Здание строили 12 лет. Новое местоположение штаб-квартиры BND вряд ли может быть более историческим. Всего в нескольких метрах отсюда находится памятник Гюнтеру Литфину – одной из первых жертв Берлинской стены. А над самой Шоссештрассе пролегала внутренняя немецкая граница. В нескольких домах, на Шоссештрассе, 131, автор песен ГДР Вольф Бирманн записал свой одноименный альбом в 1968 году. Служба госбезопасности советского сателлита ГДР хотела заставить его замолчать. Только благодаря технологии записи, ввезенной контрабандой с Запада, Вольф Бирманн смог сделать новую запись в своей квартире.

Здание, расположенное недалеко от бывшей Берлинской стены, является одним из самых секретных мест Германии, где действуют строгие правила безопасности, регулирующие то, что сотрудники могут и не могут делать. В нем нет мобильных телефонов и личных ноутбуков. В нем нельзя проверять личные письма или соцсети и в конце дня все карты доступа закрыты в сейфе. Здание было построено с использованием 135 тысяч кубометров бетона и 20 тысяч тонн стали и имеет 14 тысяч окон и 12 тысяч дверей.

Фото - «Немецкая волна»

Напомним, что в Германии судят воров, которые украли из музея 100-килограммовую золотую монету.