Партия «Сила людей» после скандала потребовала от своего кандидата в Президенты Гнапа снять кандидатуру – он отказался

Партия «Сила людей» требует от своего выдвиженца в Президенты Дмитрия Гнапа отказаться от участия в выборах президента и вернуть деньги на счета партии. В случае отказа - угрожают всеукраинским съездом.

Об этом сообщается на странице партии у Facebook.

«Политический совет партии «Сила Людей» решил:

1. Публично обратиться к Дмитрию Гнапу с требованием отозвать свое заявление о согласии баллотироваться кандидатом на пост Президента Украины от ЧП "Сила Людей" для демонстрации политической зрелости и ответственности, а также обеспечения возврата денег залога на счет партии.

2. В случае отказа Дмитрия Гнапа, немедленно созвать Всеукраинский Съезд по этому вопросу.

3. По возвращении денег на счета партии возвращение денег каждому по личному заявлению, а остаток денег использовать на проведение предвыборной кампании в Верховную Раду Украины», - сообщает партия.

Сам же кандидат в Президенты Дмитрий Гнап ответил на призыв депутатов партии «Сила людей» заявив, что не будет снимать свою кандидатуру с выборов. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

- Я не собираюсь сниматься с выборов, я не собираюсь сниматься с президентских выборов, с президентской кампании, потому что ничего плохого я не сделал, – сказал Гнап.

Он пояснил, что деньги хранил у себя на «черный день» для проекта «Слідство.Інфо», а не перевел всю сумму на счета армии из-за того, что в 2015 году эта сумма была нужна для выживания проекта.

- То, что я вовремя не передал эти деньги, это моя лажа, я признаю. Когда-то не хватало времени, корда-то я думал, что пусть полежат. Но как только первый человек мне позвонил... я сказал, что они лежат на депозитном ящике, что мы их откладывали на «черный день» и я готов их передать... Сейчас «Слідство. Інфо» открывает в банке счет для этого благотворительного взноса. Сегодня я эти деньги положил на банковский счет, переведя их из наличных в безнал. Жду, чтобы перевести эти деньги. Я не понимаю в чем паника, – сказал Гнап.

Как известно, в 2015 году журналисты-расследователи проекта «Слідство.Інфо» получили премию «Свободная пресса Восточной Европы» в размере 15 тыс. евро, которую решили перечислить на нужды армии. Недавно экс-руководитель проекта, кандидат в президенты Дмитрий Гнап сообщил, что остаток от премии в размере более 9 тыс. евро является «неприкасаемым запасом».

Отметим, 8 февраля ЦИК зарегистрировала Дмитрия Гнапа кандидатом в Президенты от партии «Сила людей.»