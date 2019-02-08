Если живет украинская книга - значит живет украинский язык, значит живет Украина, - Порошенко

Президент Петр Порошенко убежден, что активное создание именно украинского контента в книгоиздании, производстве телевизионного и радио продукта становится не менее важным для защиты украинской государственности, чем оборона военными украинской земли на востоке страны.

Об этом он заявил во время выступления на двадцатой юбилейной церемонии «Всеукраинский рейтинг«Книга года».

- Урок истории можно сформулировать так: живет украинская книга - значит живет украинский язык, значит живет Украина, - отметил Петр Порошенко.

- Уже почти шестьсот лет, как над человечеством сошла «галактика Гутенберга». И все эти века именно книга формировала людей, формировала общества, она принесла нам великие идеи свободы, демократии, права, образования, науки. И вглядываясь в биографии создателей украинской культуры, участников украинской революции, героев УПА, правозащитников, диссидентов-шестидесятников, мы замечаем очень общую точку отсчета в формировании их личностей. Какая это точка? Это чтение украинской книги, - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что агрессия России против Украины началась еще задолго до 2014 года.

- Она началась с захвата нашего телевидения. Она началась с захвата нашего радио. Она началась с захвата нашего книгоиздания, по захвату книгораспространения, которые почти целиком и полностью были поставлены на службу так называемом «русскому миру», - отметил он.

- Чтобы защитить и сохранить Украину, мы должны были переломить ситуацию. Нашим ответом стал украинский контент, уже сейчас, и я вас с этим поздравляю, доминирует на радио и постепенно расширяет свое пространство на украинском телевидении. Фильмы украинского производства собирают, наконец, полные залы кинотеатров, - сказал Президент.

Петр Порошенко отметил, что украинское кино сейчас имеет не только поддержку из государственного бюджета, но и полные залы кинотеатров и любовь украинского зрителя. Он отметил, что это и является ярким свидетельством кардинальных изменений в украинском кинематографе.

- А украинские книги не просто заполнили полки в книжных магазинах, они каждый день получают себе новых и новых читателей. Без преувеличения можно говорить о переходе количества в качество. Получают популярность новые авторы, которые предлагают актуальные темы, обогащают язык, выходят во внешний мир, - также отметил он, добавив, что растет и количество переводов зарубежных изданий, среди которых «нон-фикшн» и бестселлеры последних лет.

По его словам, целый ряд издательств стали брендами, демонстрирующие удачное сочетание содержания и полиграфического оформления.

- Мы с нетерпением ожидаем их новинок, которые становятся событиями в культурной жизни Украины. Все это, несомненно, прибавило в последние годы экспертам вашего конкурса большой работы. Но это приятное нагрузки, - отметил Президент.

- Для меня лучшим показателем важности всего сделанного за пять лет являются украинские книги, которые наши воины читают на фронте, на передовой. Я это видел собственными глазами. И держат книгу ... Хочу открыть вам тайну, музыку там слушать нельзя, потому что ты должен слушать эфир, в том числе обстрелы российско-террористических войск. А книгу, книгу читать можно, - особо отметил Петр Порошенко.

- Кто был там, тот обращал внимание на мини-библиотеки в блиндажах, и они там рядом с оружием и патронами, как лучшее украинское оружие. А еще надо видеть, как встречают в прифронтовой зоне собранные волонтерами, предоставленные авторами и издателями книги для детских садов, школ, больниц, - отметил он.

Также Порошенко отметил важность книг для развития общества.

- Нация сильна не только тогда, когда у нее есть достаточно оружия, танков и самолетов, артиллерии и систем залпового огня. Нация сильна также своими поэтами, писателями, учеными, - подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что в течение последних пяти лет «мы строили не только армию, но и укрепляли нашу национальную идентичность».

- А борьба народа за свободу, словно муза, вдохновляла наших художников. Книги и идеи порой способны преодолевать злейшего агрессора. И действуют не менее эффективно, чем оружие в руках воина, - сказал Президент.

Глава государства обратился к создателям и ценителям украинской книги:

- Нам предстоит продолжать и развивать все сделаное, чтобы украинская книга достойно встретила вызовы XXI века, заняла в нашей жизни то место, которого она заслуживает. Нам надо читать и распространять любовь к чтению, надо распространять круг книголюбов среди новых поколений украинцев.

Президент подчеркнул, что власть может многое сделать.

- Но ни один президент не способен заставить человека покупать и читать книги, - сказал Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что именно поэтому в «этой сфере очень важно партнерство государства и общества, выработка совместных инициатив».