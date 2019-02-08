Нардеп Шахов в прямом эфире пытался облить Насирова водой, но промахнулся

Народный депутат от «Воли Народа» Сергей Шахов в эфире телеканала «Zik» пытался облить водой экс-главу ГФС Романа Насирова, который стал кандидатом в президенты Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Шахова.

После словесной перепалки Шахов выплеснул в сторону Насирова воду из стакана, но почти не попал в него. Вода немного зацепила костюм Насирова.

Ранее Шахов также в прямом эфире подрался с нардепом Мосийчуком и отправил его в нокдаун.

Как известно, в марте 2017 года главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».

Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта 2017 года Насиров провел за решеткой в СИЗО, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен. Тогда Насиров запомнился всем по клетчатому одеялу - его доставляли в суд на носилках и накрывали этим одеялом. При этом подозревали, что Насиров мог симулировать недомогание, чтобы суд не поместил его под арест. Кроме того, НАБУ завело еще одно дело на Насирова – его подозревают в получении взятки.

Напомним, 11 декабря 2018 года суд восстановил экс-главу ГФС Насирова в должности и обязал государство выплатить ему компенсацию. Позже Посольство США в Украине раскритиковало результаты судебной и антикоррупционной реформы в Украине в связи с восстановлением в должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.