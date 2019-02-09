Порошенко предлагал соглашение о «поддержке президента», чтобы со Львова сняли «мусорную блокаду», - Садовый

Администрация президента Украины Петра Порошенко предлагала Андрею Садовому пойти на соглашение о поддержке главы государства в обмен на снятие «мусорной блокады» Львова.

Об этом мэр Львова Садовый сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал текст этого соглашения.

В проекте идет речь о том, чтобы Садовый (сторона 2) оказывал всяческую поддержку Порошенко (сторона 1) и выступал против его оппонентов.

«Именно этот проект соглашения предложили нам в Администрации Президента на подпись в обмен на снятие мусорной блокады Львова. Правдивость своих слов – и я, и председатель фракции Олег Березюк, которому вручили его в руки, готовы доказывать в суде под присягой. Почему только сейчас? Тогда цель номер один для меня была безопасность города, а не победа в информационной войне. Сейчас АП снова пошла в атаку на город. Губернатор заявил, что любой ценой не допустит строительства завода, по которому уже подписаны международные соглашения и которого ждет общество», - сообщил Садовый.

Напомним, что и Садовый, и Порошенко являются кандидатами на пост президента Украины.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич вышел из партии «Самопомощь», которую возглавляет Садовый. Мэр Львова заявил, что для Сенкевича «выход из партии стал одним из вариантов, как уменьшить политическое давление и сконцентрироваться на работе в городе». Народный депутат Украины от «Самопомощи» Роман Семенуха заявил, что выход мэра Николаева Александра Сенкевича из партии связан с давлением из Администрации Президента.