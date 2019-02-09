Вялотекущая шизофрения войны…

Засекретив результаты и основные достижения введения военного положения, зная склонность действующей власти к преувеличению собственных заслуг, президент продемонстрировал, что если исключить в качестве первопричины инициативы военного положения вариант отсрочки президентских выборов, то остается самый худший вариант — в системе обороны Украины, стратегического и тактического управления Вооруженными силами страны дела обстоят неважно. О том, что серьезной проверке подверглась именно система военного управления и о выявленных существенных проблемах в этой сфере заявил сам П.Порошенко в ходе итогового заседания СНБО, говорится в материале Zn.ua.

Попробуем разобраться, почему лишь на пятом году каденции действующего президента, как раз накануне очередных выборов, Верховный главнокомандующий получил от разведки и военного ведомства информацию о том, что вдоль границ Украины сосредоточена крупнейшая группировка российских войск, а система управления Вооруженными силами и обороной страны требует кардинального реформирования, иначе она не будет способна к отражению полномасштабной агрессии со стороны северного соседа?

The Russians are coming

Вынеся в заголовок известное выражение времен холодной войны, якобы произнесенное перед самоубийством бывшим министром обороны США Джеймсом Форрестолом, я исключаю саркастический смысл и ни на что не намекаю украинским коллегам американского министра, хочу лишь продемонстрировать, что на сегодняшний день угроза с Востока для нашей страны весьма реальна. Для этого достаточно оценить современный военный потенциал РФ, систему управления войсками, военную инфраструктуру в приграничных с Украиной регионах и дислокацию военных группировок на направлениях возможного удара по нашей территории.

Сразу оговорюсь: в ходе подготовки этого материала использованы данные из открытых источников информации, материалы специализированных изданий по военной проблематике Российской Федерации, Украины и США, а также анализ бюджетных ассигнований на реализацию российских военных программ.

Анализ статей госбюджета России на нужды сектора безопасности и обороны на протяжении по меньшей мере двух десятилетий может в достаточной степени свидетельствовать о том, что подготовка к агрессии против Украины началась задолго до аннексии Крыма и оккупации части украинской территории. Понятно, что наращивание военного потенциала РФ, создание мощной военной группировки на западном направлении, интенсивная реализация программ перевооружения армии, запуск новых производственных мощностей предприятий ОПК, реформа системы обеспечения обороны и безопасности России предполагают серьезную концентрацию финансовых и материальных ресурсов в течение длительного периода.

За рамки этой статьи выходит вопрос, почему разведывательным органам Украины понадобилось почти пять лет, чтобы "вернуть себе зрение" и обратить внимание на явные признаки подготовки к гибридной и прямой агрессии со стороны России, сообщив об этом президенту, который не преминул воспользоваться этими данными для введения военного положения. Вероятнее всего, свою лепту внесли российские агенты, "помогавшие" авторам закона о люстрации, с помощью которых был практически до основания выкошен оперативный состав отечественных спецслужб.

В декабре 2014 года в России заступил на боевое дежурство Национальный центр управления обороной, основная функция которого — реализация военных планов и плана обороны РФ в целом. Фактически с созданием этого Центра завершено выстраивание системы управления обороной, военного руководства и военного планирования. Информационная платформа центра позволяет интегрировать информационные потоки от 73 органов исполнительной власти, всех субъектов Федерации и около 1300 объединений и предприятий ОПК.

В этом месте мне вспомнилось интервью бывшего заместителя руководителя президентской администрации Д.Шимкива, который с нескрываемой гордостью заявил, что сервер для ситуационной комнаты президента он нашел в ЦИК, а компьютеры собирал в ликвидированных отделениях Национального банка. Согласно такой логике, по всей вероятности, и экспертов для ситуационной комнаты президента тоже искали по остаточному принципу. Слезы умиления мешают говорить.

На сегодняшний день Россия подошла к заключительному этапу реформы вооруженных сил 2008–2020 гг. Как и предполагалось, в ходе реформы, в соответствии с новой организационной структурой и системой военного планирования, создан новый состав и абрис вооруженных сил, включая системы подготовки личного состава и обеспечения. На территории РФ еще в 2010 году (задолго до агрессии против Украины) созданы четыре военных округа — Западный, Южный, Восточный и Центральный, а в конце 2013 года во всех четырех округах сформированы командования резерва. Надо отметить, что виды и рода вооруженных сил на территории военного округа подчиняются одному командующему, несущему всю полноту ответственности за безопасность в регионе. Объединение сил и средств общевойсковых (танковых) армий, флотов, армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны позволило вывести на новый качественный уровень боевые возможности и потенциал военных округов в плане быстроты реагирования на кризисные ситуации и увеличение их совокупной ударной мощи.

Таким образом, Россией вдоль границы Украины на стратегических направлениях созданы самодостаточные межвидовые группирования войск, объединенные единым командованием, основу которых составляют соединения и воинские части постоянной боевой готовности, которые в состоянии в кратчайшие сроки выполнить боевую задачу.

Ударная мощь российской армии на украинском направлении значительно усиливается применением воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных войск стратегического назначения и воздушно-десантных войск.

Фактически на сегодняшний день на территории России развернута группировка войск, чрезвычайно схожая с Группой советских войск в Германии, игравшей ключевую роль в противостоянии бывшего СССР и НАТО, готовая в любой момент осуществить наступательную операцию. С одной лишь разницей, что военный потенциал вновь созданной группировки по ударной мощи в десятки раз превышает потенциал ГСВГ.

В 2008–2009 годах в российской армии вместо ликвидированной дивизионно-полковой структуры была введена бригадная. На сегодня только в сухопутных войсках ВС России насчитывается 40 общевойсковых бригад. По мнению командования сухопутных войск РФ, общевойсковые бригады по характеру своей структуры предназначены не только для участия в локальных конфликтах, но и могут успешно применяться в крупномасштабных войнах.

Вместе с тем, с учетом опыта боевых действий на Донбассе, в 2016 году в Западном и Южном округах начато создание 4 новых дивизий, а в Центральном военном округе — еще одной.

Следует отметить, что официально российская военная стратегия имеет оборонный характер, в то же время основные принципы применения сухопутных войск, с учетом того, что их главной боевой силой являются танковые и мотострелковые дивизии, а также отдельные танковые и мотострелковые бригады, предполагают ведение агрессивных, непрерывных и глубоких наступательных действий.

А для нас с вами вышеизложенное означает реализацию очень пессимистичного сценария развития событий, поскольку военное руководство России, вероятнее всего, планирует развязать новый блицкриг против Украины в форме наступательной операции с применением сухопутных войск, в сочетании с воздушной, противовоздушной, морской, десантно-морской, воздушно-десантной операциями, а также использованием сил специальных операций. Наиболее вероятная цель — уничтожение основных группировок ВСУ на востоке, оставшейся территории Левобережья и выход на рубеж Днепра. При этом незаконные военные формирования и террористические группировки на территории Донецкой и Луганской областей будут использованы противником для отвлечения на некоторое время основных сил ВСУ.

Украинский фронт…

В состоянии ли наши Вооруженные силы и военно-политическое руководство адекватно отреагировать на описанный мною и, возможно, другие сценарии, готовящиеся агрессором?

Если обратиться к доктринальным документам НАТО, то управление и координация действий оперативных группировок войск, участвующих в операциях стратегического уровня, осуществляется военным командованием стратегического уровня. Именно в создании такой системы управления вооруженными силами страны была суть Государственной программы развития армии на 2006–2011 годы. В 2006 году было создано Объединенное оперативное командование (ООК), на которое возлагались функции планирования и управления применением группировки Сил обороны оперативно-стратегического уровня.

До 2010 года полноценно функционировало управление ООК, сформированное на базе армейских корпусов Сухопутных войск Вооруженных сил, усиленных военными формированиями видов ВСУ и других воинских формирований. Кроме того, был создан специальный пункт управления с оснащением его единой информационной системой управления Вооруженными силами. Фактически в 2007 году Минобороны Украины был реализован этап создания новой системы управления обороной, которая была протестирована и полностью подтвердила свою функциональность в ходе командно-штабных тренировок и учений. Конечно же, сравнивать военный потенциал России и Украины — дело неблагодарное, но РФ подошла к созданию подобного центра управления лишь спустя 7 лет.

С 2010 года, с приходом к руководству военным ведомством и Генштабом ставленников В.Януковича, начался развал и дезорганизация всех систем управления Вооруженными силами страны.

Тот факт, что в 2012 году решением бывшего министра обороны ООК было расформировано, несомненно сыграл ключевую роль в неспособности Вооруженных сил страны в 2014 году адекватно отреагировать и отразить российскую агрессию в Крыму и Донбассе. Если же к ликвидации системы управления Вооруженными силами добавить дезорганизацию системы тылового обеспечения, а также передачу агрессору предмайданными министрами обороны основных документов оборонного планирования, то, пожалуй, статья о государственной измене — самое малое, что может быть инкриминировано этим господам. Несомненно, ответственность за такое положение дел должны понести не только бывшие министры, но и некоторые высокопоставленные военные чиновники, и поныне занимающие руководящие должности в органах военного управления и вхожие в кабинет Верховного главнокомандующего. Может быть, именно по этой причине в недавно изданном указе президента за №23 от 30 января 2019 года, утвердившем положение о Генеральном штабе, появились некоторые нелепицы и несуразности. Я не буду анализировать весь текст этого указа, пусть это делают военные эксперты, но если ранее Генеральный штаб был рабочим органом Ставки Верховного главнокомандующего, то отныне он является всего лишь "сервисной" структурой для обеспечения деятельности Ставки.

Напомню Петру Алексеевичу, может, он запамятовал?! Ставка в основном законе оборонного планирования — Законе "О национальной безопасности" — уже отсутствует, там остался некий высший коллегиальный орган военного руководства обороной. Этим же законом были разделены должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба, а посему все руководящие документы по применению Вооруженных сил должны быть полностью переработаны.

Единственный вопрос, который возник лично у меня, — почему военно-политическому руководству страны понадобилось почти пять лет, чтобы понять: для адекватного реагирования на полномасштабную агрессию России необходимо начать формирование оперативно-стратегической группировки сил обороны? Несомненно, приведение структуры Вооруженных сил в соответствие со структурами армий стран — членов НАТО, не так интересно, как пилить оборонный бюджет и воровать средства на строительстве жилья и казарм, но, может, надо было подумать о том, какое наследие в сфере обороны и безопасности оставят действующий президент, министр обороны и начальник Генштаба своим преемникам, у которых остается минимальный временной люфт до наступления непоправимых событий.

Как не задохнуться в братских объятиях?

Может ли Украина в сложившейся ситуации рассчитывать на военную и какую-либо иную помощь иностранных государств? А самое главное — в какие сроки и на каких условиях?

Действующий президент уже определился — под зонтик НАТО Украина может попасть лишь к 2030 году! Четко дав понять, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, определив, что интегрировать Украину в НАТО будет некто, ставший президентом через две президентские каденции. В этот момент вдруг вспомнилась восточная мудрость о том, кто помрет раньше — падишах или осел. Надо ли объяснять, что П.Порошенко таким образом не только сам дал оценку своим реформаторским достижениям в оборонной сфере за 5 лет пребывания на президентском посту, но и послал сигнал северному соседу, что в ближайшие десять лет нога натовского солдата не подступит к российскому кордону.

На Вашингтонском саммите в апреле 1999 года для помощи странам, намеревающимся вступить в Альянс, НАТО учредила программу по принятию новых членов, включающую перечень критериев членства. В первую очередь оценивается способность страны-кандидата и ее вооруженных сил обеспечить обороноспособность государства. Далее рассматриваются возможности страны по взаимодействию вооруженных сил с армиями стран — членов Альянса и оценивается потенциал страны по поддержанию обороноспособности НАТО.

Необходимо отметить, что эти критерии достаточно логичны, последовательны и вполне досягаемы. Следует лишь задаться вопросом, способна ли действующая власть обеспечить достижение этих критериев, и вообще — стоит ли такая задача на повестке дня?

Закрепление курса в НАТО и ЕС в Основном законе страны никоим образом не снижает угрозу эскалации широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Помимо интенсивного проведения военной реформы, Украине надо вернуться к реализации проекта по созданию собственного неядерного оружия сдерживания. Несмотря на информационный шум насчет проектов "Нептун", "Ольха" и "Верба", ни один из них не создает ни стратегического, ни тактического перевеса в военном противостоянии с потенциальным противником, учитывая, что этот противник к 2020 году планирует создать наземный вариант базирования комплекса "Калибр". Может, все-таки пора реанимировать начатый в 2006 году проект "Сапсан" по созданию многофункционального ракетного комплекса? Или действующая власть боится, что этот проект был открыт по инициативе тогдашнего министра обороны А.Гриценко? С таким подходом можно прекратить и все остальные проекты, ибо большинство современных образцов вооружений, поступающих ныне в Вооруженные силы, были задуманы в рамках реализации Программы развития армии 2006–2011 года.

Кроме того, Украине надо уже сегодня искать ассиметричный ответ на военную угрозу, который может быть максимально эффективным и не слишком затратным, поскольку война всегда обходится намного дороже. Для начального этапа реализации такого проекта вполне бы хватило "коболевского" миллиарда.

Как это ни прискорбно для нас, на сегодня один из самых важных факторов сдерживания агрессии со стороны России является транзит российских энергоносителей через территорию Украины в Европу. Введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" значительно увеличивает риск потери для Украины серьезного рычага для предотвращения боевых действий на территории нашей страны.

Я не пытаюсь рисовать апокалиптический сценарий войны. Беспокоит то, что в зоне действия стратегической группировки российских войск находится та часть нашей страны, где сосредоточено 2/3 экономического потенциала и большинство предприятий, имеющих стратегически важное значение для функционирования оборонно-промышленного комплекса. При этом надо отметить, что на этих территориях сегодня реализуются проекты по созданию нового производства в сфере оборонной промышленности. Даже при реализации самого мягкого сценария военных действий в течение 7–10 дней экономика страны может утратить возможность обеспечения потребностей Вооруженных сил для отражения агрессии.

Большинство из позиций, описанных мной выше, как раз и должен был учитывать план обороны Украины, которого, к сожалению, на сегодняшний день не существует. Не знаю, беспокоит ли президента скорость мышления и способность вообще мыслить его подчиненных, ожидавших почти пять лет введения военного положения для того, чтобы в конце ноября прошлого года наконец-то сформулировать поручение Кабинету министров внести в Верховную Раду проект закона о законодательном закреплении понятия "План обороны Украины".

Хотелось бы надеяться, что на создание упомянутого плана уйдут не годы и десятилетия. Может быть, вслед за этим планом в Украине будет создан собственный постоянно действующий центр управления обороной страны?

Упреждая панические настроения, к счастью, на сегодняшний день война России против Украины ведется на 90% на информационном поле боя, на 9% — в экономической сфере, и лишь на 1% — в реальных боевых условиях, с использованием территории оккупированных областей. Такое положение дел связано прежде всего с ограниченными экономическими и финансовыми ресурсами, выделяемыми из российского бюджета на армию, а также с тем, что ряд вновь созданных воинских подразделений ВС РФ по этой причине являются ограниченно боеспособными.

Нет сомнения, что апокалиптический сценарий для Украины, который пишется в Кремле, требует реализации комплекса превентивных системных и продуманных мероприятий со стороны Украины во всех сферах, в первую очередь в дипломатическом и военном направлении, коррекции мобилизационного плана страны и пересмотра мобилизационного плана национальной экономики, совершенствования системы государственного стратегического планирования. Хватит шить и кроить на дому. Оборона – дело серьезное.

Автор: Дмитрий Менделеев