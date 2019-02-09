Сергей Тарута - гарант привлечения инвестиций в Украину, - Артём Ващиленко

Основной финансовой политики Украины должно стать привлечение инвестиций вместо набора кредитов.
Об этом в программе «Основная тема» рассказал руководитель Николаевской областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко.
– Позиция кандидата в президенты от партии «Основа» Сергея Таруты - только инвестиционная модель может спасти страну. Всё, что мы зарабатываем сейчас, мы отдаём МВФ за проценты по кредитам, которые набрала нынешняя власть. Правительство должно вернуть кредиторам в 2019 году в общей сложности 417,5 млрд грн, из которых 145 млрд грн – проценты по займам. Половина предстоящих выплат – долги в иностранной валюте, в основном в долларах. В мае и сентябре новое правительство должно будет заплатить 74,2 млрд грн и 57,1 млрд грн соответственно, преимущественно в валюте. Необходимо заменить кредиты МВФ на инвестиции, и тогда страна заработает. Украина откажется от кредитов, и привлечет в экономику украинских и иностранных инвесторов, которые создадут новые рабочие места. Сергей Тарута видит своей задачей ликвидацию системы внешнего управления, при которой кредиторы ради сохранения своих прибылей будут и дальше толкать Украину к самоубийственной финансовой политике, - отметил Ващиленко.
По его словам, кандидат от «Основы» в президенты обладает чётким видением привлечения инвестиций в Украину.
– Всего Украине, по оценкам экспертов партии «Основа», необходимо $600-700 млрд инвестиций за 10-12 лет. Стартовый объем инвестиций – около $300 миллиардов долларов внешних и внутренних инвестиций. Из них $120 150 млрд – инвестиции международных партнеров, с которыми уже ведёт переговоры Сергей Тарута. Есть внутренний резерв – это инвестиции населения. Ведь в период банкопада люди за 2 года забрали из банков около $20 млрд. И сегодня у населения на руках – около $50 млрд. Еще до $100 млрд – это украинский капитал, который можно вернуть в Украину из офшоров. И уже разработана программа «Украина без офшоров». Кандидатом в президенты Сергеем Тарутой зарегистрирован законопроект №9405 об особенностях декларирования активов и доходов в рамках Программы раскрытия информации. Главное - это доверие. В своё время, структуры Мирового банка давали нашему кандидату в президенту Сергею Таруте кредитов больше и под более низкий процент, чем всей стране. Потому что к нему было доверие, у него были стратегия и команда, доказавшая эффективность и прозрачность использования денег. В настоящий момент Сергей Тарута уже ведет переговоры с международными партнерами Украины о привлечении в Украину 120-150 миллиардов долларов инвестиций, – добавил он.
Приоритет «Основы» - сокращение налогового бремени.
– Основным направлением должно стать сокращение налогового бремени. Программа Сергея Таруты предусматривает уменьшение количества налогов и сборов с 12 до 7; снижение налоговой нагрузки на труд с 41,5% до 25%; снижение ставки НДС с 20% до 15%; замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал со ставкой 15%. Предполагается также упрощение налоговой отчетности, ее максимальную автоматизацию и минимизацию контактов предпринимателей с чиновниками через переход на «цифровое» государство. На изменение налогового законодательства должен быть наложен мораторий минимум на три года.Президент Тарута обеспечит наилучшие условия для развития украинского предпринимательства, он последовательно отстаивает интересы ответственного украинского бизнеса. Создание благоприятных условия для честного бизнеса - основа развития Украины! – резюмировал руководитель Николаевской областной организации партии «Основа».