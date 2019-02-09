Сергей Тарута - гарант привлечения инвестиций в Украину, - Артём Ващиленко

Основной финансовой политики Украины должно стать привлечение инвестиций вместо набора кредитов.

Об этом в программе «Основная тема» рассказал руководитель Николаевской областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко.

– Позиция кандидата в президенты от партии «Основа» Сергея Таруты - только инвестиционная модель может спасти страну. Всё, что мы зарабатываем сейчас, мы отдаём МВФ за проценты по кредитам, которые набрала нынешняя власть. Правительство должно вернуть кредиторам в 2019 году в общей сложности 417,5 млрд грн, из которых 145 млрд грн – проценты по займам. Половина предстоящих выплат – долги в иностранной валюте, в основном в долларах. В мае и сентябре новое правительство должно будет заплатить 74,2 млрд грн и 57,1 млрд грн соответственно, преимущественно в валюте. Необходимо заменить кредиты МВФ на инвестиции, и тогда страна заработает. Украина откажется от кредитов, и привлечет в экономику украинских и иностранных инвесторов, которые создадут новые рабочие места. Сергей Тарута видит своей задачей ликвидацию системы внешнего управления, при которой кредиторы ради сохранения своих прибылей будут и дальше толкать Украину к самоубийственной финансовой политике, - отметил Ващиленко.

По его словам, кандидат от «Основы» в президенты обладает чётким видением привлечения инвестиций в Украину.

– Всего Украине, по оценкам экспертов партии «Основа», необходимо $600-700 млрд инвестиций за 10-12 лет. Стартовый объем инвестиций – около $300 миллиардов долларов внешних и внутренних инвестиций. Из них $120 150 млрд – инвестиции международных партнеров, с которыми уже ведёт переговоры Сергей Тарута. Есть внутренний резерв – это инвестиции населения. Ведь в период банкопада люди за 2 года забрали из банков около $20 млрд. И сегодня у населения на руках – около $50 млрд. Еще до $100 млрд – это украинский капитал, который можно вернуть в Украину из офшоров. И уже разработана программа «Украина без офшоров». Кандидатом в президенты Сергеем Тарутой зарегистрирован законопроект №9405 об особенностях декларирования активов и доходов в рамках Программы раскрытия информации. Главное - это доверие. В своё время, структуры Мирового банка давали нашему кандидату в президенту Сергею Таруте кредитов больше и под более низкий процент, чем всей стране. Потому что к нему было доверие, у него были стратегия и команда, доказавшая эффективность и прозрачность использования денег. В настоящий момент Сергей Тарута уже ведет переговоры с международными партнерами Украины о привлечении в Украину 120-150 миллиардов долларов инвестиций, – добавил он.

Приоритет «Основы» - сокращение налогового бремени.