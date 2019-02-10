Американский политтехнолог Манафорт продолжал работу в Украине в 2018 году

Бывший политтехнолог Партии регионов и глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.

Об этом сообщает «The Washington Post» со ссылкой на часть протокола заседания по делу Манафорта, которую суд обнародовал в четверг, передает «Украинская правда».

Заседание суда, которое прошло 4 февраля, проходило за закрытыми дверями, и касалось, в частности, обвинений, выдвинутых против Манафорта во лжи следствию.

«Прокуроры утверждают, что Манафорт продолжал работать над политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему вынесли обвинения», - пишет WP.

Во время слушаний, зафиксированных в стенограмме, речь шла также о том, что политтехнолог мог врать следствию, чтобы повысить свои шансы на помилование.

Прокурор Эндрю Вайсман подчеркнул, что Манафорт мог врать с целью скрыть преступную схему и направить деньги себе в то время, как он выполнял неоплачиваемую работу для предвыборной кампании Трампа.

«Если судья признает, что Манафорт таки врал следствию, это может повлиять на его приговор», - отмечает газета. В протоколе также говорится, что встреча в августе 2016 года Манафорта и Константина Килимника, которого в США обвиняют в работе на спецслужбы РФ, важна для следствия, которое ведет прокурор», - передает «Голос Америки».

Как видно из опубликованных документов, во время этой встречи речь шла об Украине.

По данным СМИ, могла идти речь о предложении так называемого «мирного плана» для Украины.

«По новым документам суда, Килимник, заместитель Манафорта, связанный с российской разведкой, был в Вашингтоне на инаугурации Трампа и встречался с Манафортом относительно мирного плана между РФ и Украиной, который, как мы знаем, предусматривал роль для пророссийского бывшего президента Януковича», - написал в Twitter журналист «The New York Times» Кеннет Вогель.

Во время заседания в понедельник прокурор Эндрю Вейсман подчеркнул, что Манафорт «прилагал огромные усилия», чтобы «не предоставлять доказательств, которые могли бы быть использованы против господина Килимника».

«По результатам судебного слушания в понедельник, судья федерального суда США Эми Берман Джексон отложила вынесение приговора Манафорту до 13 марта с начальной даты 5 марта», - пишет «Голос Америки».

Напомним, что что Манафорт согласится признать вину по двум обвинениям. По условиям сделки со спецпрокурором Робертом Мюллером, экс-глава штаба должен будет возместить предполагаемый ущерб, согласившись на отчуждение не менее трех объектов недвижимости в Нью-Йорке и содержимое ряда банковских счетов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.