Каждый украинец должен почувствовать, что худшие испытания позади, страна идет вперед и экономика развивается, – Президент Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что курс Украины на евроатлантическую интеграцию позволит повысить уровень жизни и благосостояние украинцев, а также выйти на новый уровень социальных стандартов.

Об этом Глава государства сказал во время выступления на Всеукраинском общественном форуме «Открытый диалог», передает его пресс-служба.

– Достижения нами критериев членства (в ЕС и НАТО - ред.) улучшит инвестиционный климат. А это обеспечит прирост прямых иностранных инвестиций. Это обеспечит создание новых рабочих мест, высокооплачиваемых. Это обеспечит увеличение доходов в государственный и местные бюджеты. И обеспечит увеличение зарплат и пенсий. Поэтому, когда говорим Евросоюз или НАТО, имеем в виду не только безопасность, но и экономику, - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, речь идет не только об отпоре России, но и о контрнаступлении на бедность.

- Бедность, кстати, является прямым следствием нашего длительного колониального прошлого. Поэтому порываем с ним окончательно и бесповоротно, - добавил он.

- Наша амбициозная цель - превратить Украину в великую державу, в регионального лидера, в неотъемлемую составляющую европейской цивилизации и краеугольный элемент европейской безопасности, - особо подчеркнул Президент.

В то же время Глава государства подчеркнул, что мы не сможем стать лидерами, если не поднимем ощутимо уровень жизни, если не обеспечим устойчивое развитие экономики и социальной сферы.

- Каждый человек, каждый украинец должен почувствовать собственным карманом, что худшие испытания остались позади, что страна идет вперед, что экономика развивается. Сейчас именно это главное в нашей стратегии, нашем видении будущего. Преодоление кризиса, вызванного войной, дает для этого сейчас нам все возможности, - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент отметил, что когда приезжает в регионы, чиновники, конечно же, пытаются демонстрировать ему фасадную сторону.

- Это естественно. Любой хозяин, принимая гостей, показывает им лучшее и не заводит в неубранные комнаты. Впрочем, во многих общинах уже, кстати, есть на что посмотреть, - одновременно добавил он.

По его словам, достижения децентрализации стали видны раньше, чем результаты других реформ.

- Это новые или отремонтированные школы, подготовлены к программе новой украинской школы - финской программы, когда ребенка не заставляют идти в школу, когда он сам туда бежит... Это вновь построенные, отремонтированные или возвращенные в государственную или муниципальную собственность детские сады. Это дороги, в конце концов. Это освещение, это энергосбережение, - сказал Президент.

- В будущем я твердо гарантирую неизменность политики децентрализации, будет сохранен и углублен, - отметил он.

- Но знаю, вижу, чувствую и другое. Миллионы украинцев с тревогой думают о настоящем и не уверены в дне завтрашнем. Пенсионеры думают, как выжить, потому что кризис сильнее всего ударил именно по ним. Обескровленное ​​государство не имело до сих пор достаточного ресурса, чтобы должным образом их защитить, и мне порой из-за этого больно смотреть в глаза пожилым людям, - подчеркнул Петр Порошенко.

Он добавил, что и среди молодежи многие не видят перспектив в собственной стране, поэтому едут на учебу или на работу за границу. Тем более, что Украина становится частью единого европейского рынка труда.

- Не понаслышке знаю о низких доходах учителей и врачей, других работников бюджетной сферы, - также добавил он.

Президент подчеркнул: «Власть признает эти мучительные проблемы, говорит о них честно и вслух, прилагает усилия, чтобы их преодолеть. И должен объяснить, почему эти проблемы оказались глубокими».

- Надежду вселяет то, что худшее - действительно позади. Что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России - отступает. Что восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни. Сегодня мы уже можем ставить себе те задачи, которые еще вчера казались бы пустыми обещаниями, - отметил Петр Порошенко.

Президент напомнил, что на днях по его поручению началась программа монетизации субсидий, которые вскоре будут выплачиваться людям живыми деньгами. По его словам, более 4 миллионов семей, домохозяйств уже за февраль смогут в марте получить живые деньги. Средний размер выплаты составит 1500 гривен в каждое домохозяйство. Он отметил, что это средства на оплату жилищно-коммунальных услуг, но тот, кто сэкономит, поскольку теплая зима на сегодняшний день позволяет обеспечить экономию, сможет обеспечить энергоэффективность: установить пластиковые окна, повысить энергоэффективность дома.

Глава государства подчеркнул, что остальные от сэкономленных денег каждая семья сможет просто оставить себе и тратить их по своему усмотрению.

- И это будет еще один наш шаг для преодоления бедности, - отметил он.

- Для чего это все делается? Два направления. Первый - это наша энергетическая независимость. Мы не должны покупать газ в России. Мы вообще не должны покупать импортный газ. Нам должно хватить украинского газа, - сказал Президент.

Петр Порошенко добавил: «Я горжусь, что за моего президентства, за последние пять лет Украина наконец соскочила с «газовой иглы» Кремля - коррупционной и очень обременительной для украинского бюджета и украинской экономики».