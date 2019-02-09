Порошенко против ВВС: Суд в Англии признал, что материал о подкупе юриста Трампа нанес ущерб Президенту Украины

Юрист компании Atkins Thomson Solicitors Грэхем Аткинс, представляющий интересы президента Петра Порошенко в иске против ВВС, заявляет, что Высокий суд Англии признал публикацию издания такой, что нанесла вред репутации Порошенко.

Об этом говорится в комментарии Аткинса от 8 февраля, переданном «Украинской правде».

– Президент Порошенко очень доволен решением Высокого суда Англии, который установил, что публикация ВВС относительно него нанесла серьезный ущерб его репутации и отверг попытку ВВС уменьшить вредное воздействие своего материала, - отметил юрист.

Он отметил, что Порошенко изначально назвал публикацию полностью неправдивой и продолжать делать все необходимое для защиты своей репутации.

Как известно, в материале BBC говорилось, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года. В администрации Порошенко назвали публикацию ВВС откровенной ложью и потребовали опровержения данной информации.