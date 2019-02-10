Мэр Николаева на форуме Порошенко открыто поддержал президента: «Его курс не новый, но он работает»

Мэр Николаева Александр Сенкевич во время всеукраинского форума «Открытый диалог» поддержал президента Украины Петра Порошенко.

Об этом он заявил в эфире пропрезидентского телеканала «Прямой».

Отметим, что данный форум прошел 9 февраля и незадолго до выборов президента собрал сторонников Петра Порошенко. Сенкевич отметил, что поддерживает курс Порошенко и упомянул, что Украина сможет достичь нового уровня жизни за следующие пять лет (новый президентский термин).

- Что такое внутренний курс Порошенко? Президент Порошенко и его идеи относительно регионов, как бы вы сказали людям, что это означает? – задал вопрос Сенкевичу журналист.

- Курс Порошенко – он не новый, но он работает. Я часто цитирую Пикассо, который сказал: «Все хорошие идеи давно скопированы, а все гениальные – давно украдены». Не нужно изобретать колесо, нужно брать и копировать. Если Польша, которая с нами через границу, достигла уровня жизни, которого нам хотелось бы, то я думаю, за пять лет мы сможем быть на таком уровне. Но надо не убегать, а работать. Поэтому курс на цивилизацию, на необратимые изменения, и я его поддерживаю.

- Николаевцы ощущают эти изменения, к хорошему быстро привыкаешь и принимаешь его как такое, что всегда было. У нас тяжелый город, у нас 54 депутата, 26 из которых в «Оппоблоке»… У нас идет постоянная политическая дестабилизация, что отражается на жизни обычных николаевцев. Но те средства, тот ресурс, который мы получаем, те изменения, которые проводятся, их нельзя не заметить, - сказал Сенкевич.

Перед этим он затронул тему децентрализации (которую постоянно упоминает Порошенко - ПН) и то, что сейчас больше денег остается в местных бюджетах, а не идет в центральный.

- Сегодня в Николаеве рекордно за последние 30-40 лет мы заложили деньги на полную модернизацию реанимационных отделений всех больниц в городе. Это жизнь граждан. Это не популизм, который льется из телевизоров про «зубожіння»… Или мы хотим отката к тому времени, когда нужно было требовать на коленях деньги? «Дайте нам в регионы». Хорошо себя ведете, нормальные «щенки» – дадим вам. Если вы поганцы – ничего не дадим. Мы сегодня можем регулировать собственный ресурс. Наши деньги, которые мы заработали, я имею в виду регионы, - отметил мэр Николаева.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич вышел из партии «Самопомощь», которую возглавляет другой кандидат в президенты Андрей Садовый. Мэр Львова заявил, что для Сенкевича «выход из партии стал одним из вариантов, как уменьшить политическое давление и сконцентрироваться на работе в городе». Народный депутат Украины от «Самопомощи» Роман Семенуха заявил, что выход мэра Николаева Александра Сенкевича из партии связан с давлением из Администрации Президента. При этом он подчеркнул, что городской глава, который предал партию, должен после такого поступка сложить свой мандат.