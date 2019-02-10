Украина входит в десятку мировых лидеров производителей зерна, - Порошенко о важности агропромышленного комплекса

Президент Петр Порошенко подчеркивает стратегическую важность для развития экономики Украины агропромышленного комплекса Украины, который имеет большие конкурентные преимущества в мировой экономике.

Об этом он заявил во время Всеукраинского общественного форума «Открытый диалог». При этом глава государства подчеркнул, что «сегодня мы уже можем ставить себе те задачи, которые еще вчера казались бы пустыми обещаниями».

- Мы можем выйти на лидирующие позиции в секторах экономики, где Украина уже имеет определенные конкурентные преимущества относительно других стран. Они станут точками опоры, от которых оттолкнёмся вперед. Они принесут средства для того, чтобы обеспечить ощутимое повышение уровня жизни людей, - подчеркнул Президент.

- В прошлом году Украина собрала более 70 млн тонн зерна. Это - наш абсолютный рекорд. Никогда до этого Украина не собирала такой урожай. Колхозная система советских времен даже мечтать не могла о таких показателях. Кстати, в голове не укладывается, как при таком потенциале можно было организовать Голодомор? - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина стабильно входит в десятку крупнейших мировых производителей зерна и в тройку крупнейших его мировых экспортеров.

- Сейчас, я на этом профессионально подчеркиваю, все возможности, чтобы существенно увеличить нашу долю на мировом рынке зерна. Я говорил, что ежегодно население Земли увеличивается на 80-90 млн человек в год. И все хотят есть. Мы абсолютно четкие перспективы нашего движения вперед, - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент также отметил, что в прошлом году Украина появилась в десятке крупнейших мировых поставщиков молочной продукции и традиционно занимает первое место по экспорту подсолнечного масла. Украина обеспечивает более половины ее мирового экспорта. При этом глава государства подчеркнул, что в экспорте АПК растет доля переработанной продукции.

- Мы уверенно овладеваем европейский рынок благодаря Соглашению об ассоциации и зоне свободной торговли, - отметил Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что доходность агропромышленного комплекса напрямую будет отображаться в реализации социальных проектов непосредственно на селе, в том числе таких как строительство амбулаторий и закупка автомобилей для них.

- Доходность агропромышленного комплекса через механизм децентрализации будет воплощаться в веские социальные проекты на селе. Сейчас идет строительство около пятисот амбулаторий. И для них уже закупили автомобили. Но это лишь часть большого проекта по развитию сельской медицины, - сказал Президент и напомнил, что эта инициатива стала возможной за счет средств, которые Генеральная прокуратура конфисковала у представителей предыдущей власти.