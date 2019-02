Печерский суд арестовал имущество заводов Коломойского

Печерский районный суд Киева по ходатайству Генпрокуратуры наложил арест на имущество «ДнепрАзота», Марганецкого горно-обогатительного комбината, Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината и Никопольского завода ферросплавов. Все они связаны с бывшими владельцами Приватбанка.

Об этом сообщает «Левый берег».

Генпрокуратура расследует дело по факту завладения должностными лицами Приватбанка государственными средствами, выделенными как стабилизационные кредиты и рефинансирование на сумму более 19,7 млрд гривен, а также выдачи кредитов на заранее невыгодных банку условиях юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности. В результате государство в лице Министерства финансов во избежание дестабилизации финансового рынка было вынуждено за счет бюджетных средств в сумме 116 млрд гривен осуществить национализацию Приватбанка.

По версии следствия, должностные лица Приватбанка в течение 2014 года выдали кредиты 42 субъектам хозяйствования, подконтрольным группе "Приват", под залог имущественных прав на товар в суммах от 18 до 73 млн долларов.

В свою очередь они заключили соглашения, осуществив 100% предоплату и перечислив деньги на счета нерезидентов Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited, Rossyan investing corp, Zao ukrtransitservice ltd, Milbert ventures i nc. Целью сделок якобы было получение товаров, но их поставка не состоялась.

Деньги, предусмотренные договорами, не были возвращены, а имущественные права на неполученный товар, которыми располагает Приватбанк, не обеспечили погашение кредитов.

В рамках этого дела суд арестовал имущество указанных предприятий: электровозы, тепловозы, думпкары, платформы, полувагоны, вагоны для окатышей, цистерны, принадлежащие предприятиям. Речь идет об аресте более 1 300 единиц имущества.

Больше всего арестованного имущества принадлежит «ДнепрАзоту».

Напомним, 22 ноября нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Лондонский суд отказался от дела Приватбанка против Коломойского, а счета олигарха могут разморозить. Позже эту информацию подтвердили в ПриватБанке.

Также у Коломойского заявили, что Лондонский суд снял арест с его активов и обязал ПриватБанк заплатить $7,5 миллионов судебных издержек

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Отметим, что у Луценко так и не открыли дело по миллиардным хищениям в Приватбанке, обнаруженным в результате иностранного аудита.

Также напомним, что после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка» компромат на олигарха.