Депутат Ентин заявил, что здание, пристройку к которому собрались демонтировать, не принадлежит ему

Депутат Николаевского городского совета Владислав Ентин заявил, что здание, пристройку к которому собираются демонтировать, не его.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в Николаеве признали незаконной пристройку, которую начали возводить на пересечении проспекта Мира и улицы Строителей.

Ентин заявил, что здание было его с 2009 по 2012 год, а в декларации за 2016-й он указал здание за углом.

— Да, оно было мое с 2009 по 2012 год. Я его не задекларировал. Я задекларировал совсем другое помещение, которое находится за углом, - сказал Ентин.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева демонтировали два незаконно установленных биллборда, за которые вступался депутат Ентин.