Наблюдателей от РФ на выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет, - Геращенко

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила о том, что российских наблюдателей не допустят к украинским выборам даже на один день.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Когда ЕС, США или Великобритания отказывают кому-то в визе, визовые центры не дают никаких объяснений. Каждая страна руководствуется исключительно своими национальными интересами, решая, кого пускать, а кого нет на свою территорию», написала Геращенко.

Также она отиметила, что никаких российских наблюдателей на президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет.

«Это наше суверенное право - защищать Украину от представителей страны-агрессора, от тех, кто поддерживает войну в Донбассе и кражу Крыма, кто врет, что «нас там нет». Россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, не освободит наших заложников и военнопленных, не заберет свое оружие и технику и не уйдет», - заявила вице-спикер.

«И еще раз выражаю глубокое беспокойство, что в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу президентских и думских выборов в РФ нет ни слова о фальсификации этих выборов в Крыму, где насильно паспортизируют украинцев и где оккупанты проводят псевдовыборы на украденных территориях. И когда нибудь ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты. А Украина сегодня помогает ООН, СЕ, ОБСЕ и другим международным организациям не бояться и не забывать о своих принципах и уставах», - резюмировала Геращенко.

Напомним, 7 февраля Рада запретила гражданам России быть наблюдателями на выборах в Украине.

Отметим, что представитель Госдепа США Волкер поддержал участие наблюдателей из РФ на выборах Президента Украины.