«Не видел еще такого, чтобы правительство страны рекламировало сериал», - Зеленский о претензиях к «Слуге народа-3»

Кандидат в президенты и главный актер сериала «Слуга народа» Владимир Зеленский назвал шум вокруг фильма маркетингом и поблагодарил за рекламу.

Об этом Зеленский заявил в комментариях журналистам ТСН.

- Во-первых, я благодарен. Я поражен немного, но благодарен. Такого маркетинга Студия «Квартал 95», а именно – фильм «Слуга народа-3» никогда бы не получил. Я не видел ни в одном обществе, и ни в одной стране мира я не видел еще такого, чтобы правительство страны рекламировало сериал, - заявил Зеленский.

Он добавил, что ему «приятно, что все обеспокоены – выйдет, не выйдет» сериал.

- Уже все всё сделали, чтобы этот фильм посмотрело максимальное количество граждан нашей страны, - сказал Зеленский.

Напомним, ранее в Сети опубликовали переписку нардепа от БПП о запрете выхода «Слуги народа» – депутат заявляет, что это манипуляция.

Ранее Зеленский рассказал об отмене двух концертов «Студии Квартал-95» в Виннице, которые должны были состояться в День святого Валентина. Также во Львове «активисты» возле цирка протестовали против Зеленского и пытались обвинить его в курении «травы».