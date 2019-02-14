Благодаря политической воле мы избавились российской газовой зависимости, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украине удалось «выстоять и избавиться российской газовой зависимости».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил об условиях газового соглашения 2009 года, когда Украина попала в энергетическую зависимость от российского газового монополиста «Газпрома».

«Кабальные соглашения с «Газпромом» в 2009 году, когда Украина платила завышенную цену и взяла на себя обязательства покупать ежегодно 52 млрд кубов газа в год. А если ты покупаешь меньше 42 млрд кубов, ты брал или не брал, потреблял ли потреблял из государственного бюджета средства будут сниматься. Такой принцип «бери или плати», был заложен в том контракте. В 2017 году Украина использовала 14 млрд кубов. Для сравнения - 52 млрд, они договорились совместно воровать и 14 млрд. А в 2018 году – 10,5 миллиардов куб», - отметил Президент во время встречи с руководителями предприятий Харьковщины.

«Это наш решительный шаг по повышению энергоэффективности и обеспечения энергонезависимости государства. И мы это сделали. Так, как мы выстояли без российского газа », - подчеркнул Президент и напомнил о победе Украины в Стокгольмском арбитражном суде, по решению которого в нашей стране «Газпром» выплатить 4,6 миллиарда долларов, которые переплачивала Украины за тем контракту.

«Мы остановили кражу. До этого ни у кого не хватало политической воли», - отметил Петр Порошенко.

Глава государства напомнил, что с началом агрессии России против Украины в 2014 году значительная часть промышленного потенциала нашей страны была разрушена, или попала под оккупацию.