В Чернигове на подготовительном заседании по делу Савченко и Рубана судья взяла самоотвод

Прокуратура заявляет, что дело депутата Верховной Рады Надежды Савченко и главы организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме, будет рассмотрено судом присяжных.

Об этом в четверг, 14 февраля, в Чернигове заявил представитель прокуратуры в ходе подготовительного заседания, передает «Левый берег».

В ходе заседания член коллегии судей судья Светлана Меженникова заявила самоотвод, так как, по ее словам, в процессе будут исследоваться секретные материалы, а у нее нет доступа к гостайне.

Прокуроры выступили против самоотвода.

- Мы считаем решение о самоотводе преждевременным, так как, по нашей информации, оба обвиняемых заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, и 3 судьи в коллегии все равно не понадобятся, - сказал прокурор.

Адвокаты Савченко и Рубана поддержали самоотвод. При этом адвокат Валентин Рыбин сказал, что в деле не было материалов с ограниченным доступом.

Отметим, Кассационный уголовный суд Верховного Суда передал дело Савченко и Рубана для рассмотрения в районный суд Чернигова как раз по той причине, что у судей этого суда есть необходимые доступы.

Напомним, Надежду Савченко обвнили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко. 22 марта 291 народный депутат подержал представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Также поддержали и второе представление о задержании 277 голосами. 268 нардепов поддержали представление ГПУ об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей.