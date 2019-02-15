Нардеп Каплин после жалоб горожан приехал в Николаев проконтролировать работу управления соцвыплат

В Николаеве с рабочим визитом побывал народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин проверил работу управления соцвыплат и компенсаций Заводского района Николаева, на который поступило много жалоб от горожан.

Об этом сообщает пресс-служба «Социал-Демократической партии».

Обращения граждан поступали как в общественную приемную народного депутата Украины Сергея Каплина, так и лично к его представителю в Николаеве Денису Жело.

– Николаевцы возмущены неквалифицированным предоставлением услуг и халатным отношением к проблемным вопросам со стороны руководства социального управления. Я лично побывал с заявителями в управлении соцзащиты Заводского района. Коридоры переполнены людьми пенсионного возраста и инвалидами: то инспектор в отпуске, то сервер не работает, то сотрудник управления кричит: Не задавайте лишних вопросов - идите, читайте информацию на доске. Из увиденного, могу сделать один вывод - государственная машина заточена на то, чтобы как можно меньше николаевцев получило субсидию, – заявил глава Николаевской областной парторганизации «Социал-Демократическая партия» Денис Жело.

В партии отмечают, что в сравнении с другими областями на управление соцвыплат и компенсаций Заводского района Николаева поступило рекордное количество жалоб.

«Это привлекло внимание николаевских социал-демократов, и они забили «тревогу» уже в январе. А несколько дней назад, проверить качество предоставляемых услуг в управление приехал глава комитета по вопросам социальной политики народный депутат Сергей Каплин. Несмотря на то, что управление, согласно размещенному на двери графику, работает с 8.30, уже с 6 утра люди занимают очередь, чтобы успеть попасть на прием до закрытия в 17.15. И не успевают! Об этом народному депутату рассказали николаевцы, стоявшие в огромной очереди», – говорится в сообщении.

«Одна из женщин со слезами на глазах рассказала, что у нее на попечении находится инвалид первой группы, не ходящий, не слышащий, не видящий и не разговаривающий, однако её очередь к получению субсидии так и не подошла на протяжении четырех дней подряд, в течение которых она приходит в управление за полтора часа до его открытия. Нардеп этому факту возмутился, поскольку согласно постановлению Кабмина, инвалиды и онкобольные имеют преимущества в получении субсидий и должны проходить вне очереди», – добавили в политсиле.

После общения с людьми во внушительной очереди, нардеп прошел прямиком в кабинет к и.о. руководителя — сама начальница управления Алена Матвиенко находится на больничном.

«В кабинете выяснилось, что работой управления соцвыплат Заводского района недовольны не только жители города, желающие получить субсидию, но и сами работники, которых не устраивает руководство и царящий в управлении хаос, связанный с постоянными сбоями в сервере. По словам Сергея Каплина, подобной ситуации нет нигде в стране — в других областях людям не приходится занимать очередь с 7 утра, а весь процесс автоматизирован и пенсионеров вызывают при помощи уведомления на телефон», – говорится в сообщении.

У исполняющей обязанности руководителя Каплин потребовал телефон начальницы управления и позвонил ей прямо из кабинета. На исправление работы учреждения нардеп дал две недели, по прошествии которых пообещал приехать снова. Всё это время за ситуацией в управлении будет следить его представитель.

– Зачем мучить стариков? Это приобрело уже систематический характер. Я вас как начальник из парламента предупреждаю: вы должны — на больничном вы или нет, — собрать у себя в палате, или где вы там находитесь, своих заместителей и навести порядок в системе работы вашего учреждения. Я приеду ровно через две недели. Наши ребята будут контролировать, как всё будет меняться. Очередей нет по всей стране! Вы исключение, и это ненормально. Это ваш последний шанс и моё последнее предупреждение, – сказал Сергей Каплин.

Нардепа ещё долго не отпускали жители, ждущие своей очереди. Каждый старался рассказать свою историю и попросить помощи. Данные некоторых горожан записали отдельно, чтобы взять вопрос под личный контроль. Люди даже просили приходить с камерами в управление чаще, потому что к моменту выхода Сергея Каплина из кабинета, очередь заметно поредела — прием стал проходить быстрее.