Петр Порошенко: «Наша цель - превратить Украину в регионального лидера и неотъемлемую составляющую европейской безопасности»

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украине удалось преодолеть сложный период экономического и промышленного спада и сейчас государство уверенно развивает свои возможности благодаря сотрудничеству с Еворопейським Союзом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Наша амбициозная цель - превратить Украину в регионального лидера, с которым будут считаться во всем мире, в неотъемлемую составляющую европейской цивилизации и краеугольный элемент ее безопасности. Без безопасной Украины не может быть безопасной Европы», - сказал Петр Порошенко, выступая перед харьковчанами. При этом он отметил, что «наш план работает, худшие испытания остались позади».

Президент отметил, что «российская аннексия Крыма и оккупация части Донбасса не только принесли неисчислимые страдания, но и нанесли тяжелый удар по украинской промышленности».

«Но хотел бы напомнить, что планомерное и целенаправленное вытеснение украинских предприятий с российского рынка началось не в 2014 году, а еще с начала 2000-х годов», - напомнил Петр Порошенко.

«Мы не только избежали дефолта и стабилизировали национальную валюту. Мы сумели вывести из пике экономику. Мы обеспечили рост реального ВВП в течение 12 кварталов, а по итогам трех кварталов прошлого года - 3,8% - всего за последние 7 лет. Впервые за пять лет инфляция уменьшилась до 9,8%. Золотовалютные резервы превысили довоенный уровень и составили почти 21 млрд долларов США. Это ответ - где деньги МВФ, которые бережно хранятся в национальных золотовалютных резервах. Подчеркиваю, это самый большой объем за последние 5 лет. Курс гривны в течение года держался стабильным и даже укрепился на 1,4%. Мы вернули к жизни банковскую систему Украины. И за 2018 гривневые депозиты населения в банках выросли на 14%. Это лучший символ доверия Украинский к банкам Украины», - подчеркнул Глава государства.

Президент напомнил ситуацию, которая была в Харькове в 2014 году, когда город находился под угрозой российской оккупации.

«Помните завод имени Малышева, КБ Морозова? В каком состоянии они были в 2013-14 годах? Кто верил, что они не обанкротятся?», - отметил Президент и напомнил про предложенное им решения о введении трехсменный работы предприятий. «Мы делали все, чтобы Харьков был центром военной промышленности Украины. Мы сделаем все, чтобы возродить предприятия, защитить промышленную славу Украины. Приедьте сейчас на завод им. Малышева и посмотрите. Посмотрите на настроение людей. Он сегодня совершенно другое», - сказал Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что сегодня предприятия «Энергоатом» и «Турбоатом» запланировали подписание контрактов на полмиллиарда гривен.

«И деньги придут в Харьков. И будут заказы. И это политика государства», - подчеркнул Президент и добавил, что рост промышленного производства будет обеспечен.

Президент подчеркнул, что значительную роль в экономическом росте Украины сыграло подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, ратификацию которой пыталась заблокировать Российская Федерация.

«Что только они не делали. И ложь в Австрии распространяли, в австрийском парламенте, и референдум в Нидерландах даже организовали: ездили россияне по Нидерландам, говорили, что они украинцы и умоляли не ратифицировать Соглашение об ассоциации, Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Мы не дали им этого сделать и все 28 стран-членов ЕС ратифицировали это Соглашение», - напомнил Президент.