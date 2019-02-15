Владимир Самойленко: «С Сергеем Тарутой украинская экономика заработает»

Нынешний уровень роста ВВП Украины недостаточен даже для обслуживания долгов.

Об этом в программе «Основная тема» рассказал глава Николаевской городской организации партии «Основа» Владимир Самойленко.

– За 2018 год инфляция составила 11 процентов, рост ВВП за последние годы экономика показывала не более 3 процентов в год. Это довольно мало, потому что ООН рекомендует для развивающихся экономик рост на уровне хотя бы 7 процентов, рост на уровне 5 процентов позволяет только сохранять уровень безработицы. А у нас - 3 процента, и мы получаем трудовую миграцию. По разным оценкам, 4 миллиона человек - 8 процентов от трудоспособного населения Украины - находятся в миграции. А 16 процентов, по опросам, готовы выехать. 6 процентов роста ВВП позволяют Украине только обслуживать свои долги и их отдавать, – отметил Самойленко.

Однако переформатирование украинской экономики создаст условия для её стремительного роста.

– Партия «Основа» в лице кандидата в президенты Сергея Алексеевича Таруты ставит перед собой задачу достижения уровня роста ВВП 10 процентов в год, к 2030 году войти в топ-30 экономик мира и выйти на уровень ВВП 750 миллиардов долларов. Также стоит задача увеличить число рабочих мест на 2 миллиона; это не так много, это порядка 1 рабочее место на 9 работоспособных граждан. Мы добьёмся увеличения объёма инвестиций. За 2018 год было привлечено прямых иностранных инвестиций 2,5 миллиарда долларов, в то время как только трудовые мигранты за год прислали 12 миллиардов долларов. Но они присылают на потребление. Плюс из 2,5 миллиардов 42 % пошли в финансовый сектор - то есть, промышленность почти не развивается. При росте ВВП 3 процента рост промышленности составил 1,1 %. Это значит, что мы находимся в зоне сырьевой экономики. Сергей Алексеевич ставит задачу переформатировать экономику, сделать её инновационной, не менее 3 % ВВП задействовать на фундаментальную науку, чтобы в треугольнике «бизнес-наука-образование» выйти на инновационные сферы, выйти на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, – добавил он.

Кандидат в президенты Сергей Тарута и команда партии «Основа» готовы применить свой опыт для решения важнейших проблем страны.