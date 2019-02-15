Луценко потребовал открыть дело на Тимошенко, в САП и НАБУ ему отказали: «Не хотим «играть» в политику»

Генеральный прокурор Юрий Луценко решил направить в Специализированную антикоррупционную прокурорату заявление о возможном преступлении лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что 14 февраля на имя Луценко поступило заявление о возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации Тимошенко.

В прокуратуре добавили, что расследование таких преступлений может осуществлять только НАБУ, а наблюдать за делами – САП.

«Принимая во внимание изложенное, генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины способом», – говорят у Луценко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не планируют начинать расследование против лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Об этом «Украинской правде» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, САП и НАБУ не хотят «играть» в политику. Правоохранители не собираются открывать производства против кандидатов в президенты накануне выборов.

- У Луценко есть право самостоятельно открывать это производство, – отметил собеседник.

Следователи и прокуроры ссылаются на решение суда, который ранее отказался заставлять их начинать расследование против Тимошенко, как просил «Центр противодействия коррупции».

В частности, в марте прошлого года стало известно, что американская фирма «Two Paths LLС» в феврале 2018 года наняла пиар-компанию «Avenue Strategies Global LLC» представлять интересы Тимошенко. Речь шла о выплате 390 тысяч долларов в 2018 году пиарщику Бари Беннетту, который также работал на президента США Дональда Трампа.

В организации утверждают, что в декларациях Тимошенко нет средств, на расходы в 390 тысяч долларов, поэтому непонятное происхождение денег на услуги американских лоббистов может свидетельствовать о незаконном обогащении Тимошенко.