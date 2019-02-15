Гарантировать мир и свободу Украине, как и всем соседям России, может только членство в НАТО и ЕС, - Порошенко

Президент Петр Порошенко отметил значительный вклад ветеранов-афганцев в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и в борьбу против агрессии Российской Федерации.

Об этом Глава государства сказал во время выступления на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и по случаю 30-й годовщины вывода войск из Республики Афганистан.

«Наша история сложилась так, что после Второй мировой войны российская империя не раз посылала украинцев воевать в разных уголках планеты. Империя не считалась ни с возможностями экономики, ни с человеческими потерями. Наши земляки теряли свое здоровье и жизнь, воюя в странах Ближнего и Дальнего Востока, в Африке и Латинской Америке и т.д.», - отметил Президент.

По его словам, храбрость и воинское мастерство наших земляков признавалась всеми участниками тех конфликтов.

«Вам выпало пройти суровые испытания и оставить нам пример стойкости, боевого братства и на войне, и гражданской активности в мирной жизни. Афганцы всегда были активной частью общества», - сказал Петр Порошенко.

Президент отметил, что среди присутствующих особенно много ветеранов войны, которую теперь все называют «афганской».

«Сегодня исполняется ровно 30 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. В памяти нашего народа и война занимает особое место. Через Афган прошло более 160 000 украинцев. Десять лет в каком-то далеком мире шла война с применением авиации, танков, артиллерии. Сам масштаб кровопролития был таким, что его уже не могла скрыть советская пропаганда», - отметил он.

Петр Порошенко отметил, что уже тогда отрабатывались техники современной информационной войны против нашего народа.

«Нам рассказывали об «интернациональном долге»... О том, как афганцы приветствуют солдат в городах и селах. О том, как идут мирные посадки деревьев, ремонт дорог подразделениями советской армии. Вот только потери боевых побратимов держались в строгой тайне. Так же, кстати, как и сейчас Кремль умалчивает и утаивает данные о своих потерях на Донбассе и в Сирии».

«Только после обретения независимости были названы шокирующие цифры. 8000 наших соотечественников вернулись домой с ранениями. Почти каждый четвертый среди погибших – наш земляк, а это 3300 чьих-то сыновей, мужей, отцов. В конце концов надежных и боевых друзей», - отметил Президент.

По словам Петра Порошенко, те, кто возвращались, даже в условиях советской цензуры, рассказывали правду о той жестокой войне.

«В те времена это требовало незаурядного мужества. Благодаря вашей честности общество поняло необходимость собственного пути. Напомню, что одним из первых шагов на пути к нашей независимости было решение Верховной Рады о службе наших призывников исключительно в Украине», - также отметил он.

Президент подчеркнул, что независимость Украины должна была принести мир и спокойствие на нашу землю, а наш народ сделал свой европейский выбор, но Россия не собиралась нас отпускать.

«Сегодня в этом зале присутствуют многие из тех, кто с первого дня вышел на Майдан. Организованность, решительность и боевое братство «афганцев» - защитников Майдана сыграли очень важную роль в те решающие дни», - сказал Петр Порошенко.

«Вы, уважаемые ветераны, были в первых рядах тех, кто выступил в защиту суверенитета и целостности нашего государства. Боевой опыт ветеранов-афганцев стал чрезвычайно ценным для украинских Вооруженных Сил, был временами незаменимым в первые, самые тяжелые месяцы войны», - также отметил он.

Президент подчеркнул, что сегодня немало закаленных в боевых действиях ветеранов находится на переднем крае борьбы с российским агрессором, выполняя задачи в составе Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других силовых структур.

Глава государства также отметил, что многие ветераны отдали жизни защищая нашу страну с оружием в руках.

«Они выполнили свой долг и еще раз дали нам урок мужества и чести. Среди них хочу упомянуть моего друга, вашего боевого побратима, легендарного командира «афганской» сотни Самооборона Майдана - старшего сержанта Олега Михнюка, которому посмертно было присвоено звание Героя Украины», - отметил Петр Порошенко.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех павших.

«Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость Украины в борьбе против российской агрессии. Уважение и почет их семьям, наши сердца и молитвы всегда с ними», - сказал Президент.

Глава государства также вручил государственные награды за весомый личный вклад в развитие ветеранского движения, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность.

Петр Порошенко пожелал ветеранам-афганцам и их семьям мира, здоровья, счастья, добра и любви, осуществления всех замыслов и новых достижений на благо Украины.

«Что же может быть для нас, современных украинцев, гарантией неповторения трагических страниц истории? Гарантирует это нам только государственная независимость Украины, которая опирается на мощную армию. ВСУ - лучший и единственный гарант государственной независимости нашего государства ... Мы опираемся на нашу армию, на эффективную экономику. И очень важно - мы опираемся на единство украинского народа», - сказал Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на войну и экономическую блокаду, несмотря на аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса совместными усилиями и единством удалось сохранить свободу и независимость Украины, разрушить российский сценарий растерзания Украины. По словам Президента, возрождение армии, восстановление экономического роста, Соглашение об ассоциации и зона свободной торговли с ЕС, безвиз, укрепление украинской идентичности, Томос - это результат больших усилий украинского народа, в том числе и ветеранов-афганцев.

«Мы с вами знаем - гарантировать мир и свободу нам, как и всем соседям России, может только членство в мощном оборонном объединении, в НАТО, и членство в Евросоюзе, которое обеспечит мощное развитие демократии и верховенства права, экономики и стандартов жизни Украины», - отметил Петр Порошенко.

Президент поблагодарил депутатов Верховной Рады, которые неделю назад поддержали его инициативу и проголосовали за обязательность вступления Украины в ЕС и Североатлантический альянс. По словам Главы государства, на следующей неделе в ВР он планирует подписать этот документ.

«Худшие испытания остались позади. Теперь настало время, когда успехи нашей стратегии каждый украинец должен почувствовать на собственном кармане. Восстановление экономического роста открывает возможности для превращения Украины в регионального лидера, на государство успешных, состоятельных и счастливых людей», - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент добавил, что Украина осуществит амбициозные планы, имея, в том числе пример единства боевого братства, мужества и честного выполнения своего долга ветеранов-афганцев.