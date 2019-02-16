Вредит репутации: Британского политика исключили из партии за намерение возглавить делегацию в оккупированный Крым

Заместителя главы Либертарианской партии Великобритании, депутата Европарламента Билла Этриджа исключили из членов партии после того, как стало известно о его намерениях возглавить делегацию британских политиков и предпринимателей в оккупированный Крым.

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, на прошлой неделе стало известно, что британские политики, эксперты и предприниматели планируют посетить «Ялтинский международный экономический форум», а в делегацию войдут около 15 человек. Делегацию возглавит Билл Этридж.

Председатель партии Эндрю Уизерз заявил, что действия Этриджа наносят вред репутации партии.

«Мы направили господину Этриджу на подпись компромиссное соглашение, которое предусматривает его уход из партии 29 марта 2019 года. Он отказался подписать соглашение, но впоследствии отправил письмо, в котором подтвердил, что уйдет из партии 29 марта», - заявил Уизерз.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура завела дело на немецких депутатов, посетивших аннексированный Крым.