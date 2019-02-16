Мэр Сенкевич созывает на 7 марта сессию Николаевского горсовета

Городской голова Николаева Александр Сенкевич созывает на четверг, 7 марта, 51-ю очередную сессию горсовета.

Об этом свидетельствует распоряжение мэра опубликованное на сайте мэрии.

Заседание запланировано на 10:00. На нем депутаты должны будут рассмотреть земельные и другие вопросы.

Напомним, что ранее Сенкевич перенес запланированные на 14 и 15 февраля заседания 51-й и 52-й сессий городского совета, потому что на них не будет обеспечен кворум депутатов для продуктивной работы. На них депутаты должны были рассматривать земельные вопросы, а также должны были принять программу по обращению с бездомными животными в городе.