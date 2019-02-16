Пакет «Азовских санкций» обсужден и утвержден, - Президент Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что ЕС уже утвердил «азовский пакет» санкций против РФ из-за захвата украинских моряков и судов и примет его в начале следующей недели.

Об этом он сообщил журналистам в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«По санкциям сегодня мы скоординировали наши усилия. Сегодня в целом обсужден и утвержден пакет санкций, так называемый «Азовский пакет» - это именно то, что я вам обещал в декабре, когда мы вынуждены были как реакция призвать по мировой солидарности», - сказал Петр Порошенко.

Президент также сообщил, что поручил Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину в воскресенье провести встречу с партнерами Украины и обсудить предварительную координацию действий по введению санкций.

«И нет никакого сомнения, что в ближайшие дни, в начале следующей недели, санкции в Брюсселе в координации с Украиной точно будут приняты», - добавил он.

Глава государства отметил, что вопрос введения санкций обсуждался во время его встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в контексте освобождения украинских моряков. «Мы обсудили и скоординировали наши усилия по освобождению украинских военнопленных, 24 наших моряка. Освободить украинские корабли и обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и Азовском море», - констатировал Петр Порошенко.

«Этот вопрос наши партнеры из НАТО постоянно поднимают во время комиссии Россия-НАТО и во время встреч в рамках безопасности конференции здесь, в Мюнхене. И безмолвно, что в случае, если не будет прогресса, в ближайшее время будут применены санкции», - подчеркнул Президент.

По словам главы государства, вопрос санкций также обсуждался и с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям господином Джеймсом Ришем. «Господин Риш - один из соавторов проекта решения о введении санкций против России, в том числе и в связи с актом агрессии против украинских кораблей в нейтральных водах Черного моря», - отметил Петр Порошенко.

«Сегодня проект по санкциям составляет 124 страницы и это будет повышена цена, которую Россия и должен заплатить за акт агрессии против Украины», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что сегодня Украина получила полную поддержку руководителя Комитета, а завтра состоится его встреча с вице-президентом США господином Майклом пенсий.