Я на стороне Порошенко, но Европа не будет разрывать отношения с РФ, – канцлер Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает Президента Украины Петра Поршенко, но в тоже время отметила, что Европа не заинтересована в разрыве отношений с Российской Федерацией.

Об этом она сообщила на конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает «Европейская правда».

По ее словам, отношения с РФ в корне изменились в 2014 году, с момента начала российской агрессии против Украины. Однако, по мнению немецкого лидера, нужно не только разговаривать со страной-агрессором, но и находиться с ней в партнерстве.

«Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией», - сказала она.

В своем выступлении Меркель неоднократно подчеркивала необходимость реализации проекта «Северный поток 2», отрицая критику.

«Конечно я на стороне господина Порошенко, но вопросы, связанные с «Северным потоком-2», также остаются для меня важными. Российский газ останется российским газом, а Россия останется нашим партнером», - резюмировала Ангела Меркель.

Напомним, что ранее Президент Петр Порошенко заявил, что ЕС уже утвердил «азовский пакет» санкций против РФ из-за захвата украинских моряков и судов и примет его в начале следующей недели.