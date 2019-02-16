Украина благодарна американским партнерам и ЕС за поддержку, - Президент Украины

Президент Петр Порошенко выразил благодарность американским партнерам и партнерам по ЕС за твердую и постоянную поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Я поблагодарил вице-президента и попросил передать благодарность Президенту США, Конгрессу в части финансовой поддержки Украины. Вы знаете, что в бюджете более 700 миллионов долларов направлено на дополнительную поддержку нашего государства. И это позиция настоящего друга и настоящего партнера», - сказал Глава государства в комментарии представителям СМИ после встречи с вице-президентом США Майком пенсий.

«Я благодарен и нашим американским партнерам, и нашим европейским партнерам за четкую и последовательную позицию поддержки Украины», - добавил Петр Порошенко.

Президент сообщил, что на встрече с вице-президентом США состоялась очень тщательная дискуссия. По словам Майка Пенса, Украина является надежным и стратегическим партнером Соединенных Штатов Америки. «Мы твердо рассчитываем на сотрудничество, в том числе в оборонной сфере, в том числе и по поставкам Украины всех видов вооружения, после того как мы приняли закон, который позволяет Министерству обороны напрямую обеспечить поставки оружия », - сказал Глава государства.

Петр Порошенко также поблагодарил Майка Пенса за высокую оценку действий его команды. В частности, в части работы наших дипломатов, военных, и в части правительственных шагов, которые обеспечили проведение реформ.

В ходе встречи, они обсудили дальнейшие шаги, которые должны быть ответом на действия России в Украине и политику санкций.

«Мы тщательно обсудили координацию наших действий по реакции на агрессию в Керченском проливе. Мы тщательно обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Европейского Союза. Как я вам вчера говорил, что мы на следующей неделе ждем положительного результата», - сообщил Президент.

Также была достигнута договоренность о дальнейшей поддержке нашего государства и поддержка реформ.

«Мы договорились о том, что и на Генеральной ассамблее ООН во время дебатов по оккупированным территориям, и в международных организациях твердая поддержки Украины будет продолжена», - констатировал глава государства.

В свою очередь, во время встречи Вице-президент США Майк Пенс заверил в поддержке Украины Соединенными Штатами.

«Хочу выразить простой месседж украинцам: «Мы с вами». Недавнее событие в Керченском проливе напоминает о вызовах российской агрессии, с которыми сталкивается Украина. Хочу заверить вас, что США поддерживают Украину», - отметил вице-президент США.

Он также отметил экономические реформы, которые сделали возможным дополнительное сотрудничество Украины с МВФ. «С нетерпением жду вашего дальнейшего прогресса в экономике и надеюсь, что мы найдем дополнительные пути укрепления безопасности в Европе», - добавил Майк Пенс.

К тому же, в рамках участия в Мюнхенской сфере безопасности конференции Петр Порошенко заявил, что «без Украины не может быть глобальной безопасности и безопасности в Европе».

Глава государства отметил в частности, что Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления на конференции также говорила о ситуации в Украине.

«Сегодня вы видели, что и в выступлении канцлера Германии, и на двусторонней встрече (с Ангелой Меркель - ред.) Мы обсудили все вопросы нашего сотрудничества начиная от поддержки реформ и заканчивая решительными усилиями для защиты позиций Украины», - отметил он.

По его словам, также обсуждалась сотрудничество и в вопросах противодействия агрессии Российской Федерации в Керченском проливе, и в вопросах освобождения украинских моряков и обеспечение свободного судноходства, и в вопросах расходов на обеспечение обороны, и в вопросах развития экономики.