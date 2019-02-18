Глава Херсонского облсовета, подозреваемый в организации убийства Гандзюк, после выхода под залог вернулся на работу

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вышел на работу.

Об этом сообщает 112-Украина.

В 09:00 он провел аппаратное совещание, главным вопросом которого было выполнение программы по борьбе с онкозаболеваниями.

«Сейчас он также находится на своем рабочем месте», - говорится в сообщении.

В пресс-службе председателя Херсонского областного совета уточнили, что Мангер занимается рабочими делами и работает в штатном режиме. Сообщается, что сегодня Мангер провел аппаратное совещание. Кроме того, он заслушал отчет о работе коммунальных предприятий за неделю и поручил держать их деятельность на контроле.

Как известно, 11 февраля главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сам же Мангер заявил, что происходящее с ним – это политический заказ, и намекнул на причастность к убийству Екатерины Гандзюк народного депутата от «БПП «Солидарность» Николая Паламарчука. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 миллиона 497 тысяч гривен. 15 февраля за главу Херсонского облсовета Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк, внесли залог.

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Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.