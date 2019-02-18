В Кропивницком руководитель облавтодора оконфузился на совещании в ОГА из-за включившегося порно на телефоне

Директор предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник оконфузился на аппаратном совещании в облгосадминистрации из-за неожиданно включившегося порнофильма.

Об этом сообщает CBN.

Во время отчета начальника управления регионального развития, градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Виктории Куликовой о приспособленности объектов инфраструктуры для нужд людей с инвалидностью с телефона Рудника вдруг прозвучали характерные для порнофильмов звуки.

Их услышали все присутствующие на совещании. Чиновники отреагировали сдержанным смехом.

Журналисты пытались взять комментарий у чиновника, однако тот сбежал, даже не забрав верхнюю одежду из гардероба в ОГА.

Напомним, нардеп Константиновский во время заседания Рады просматривал порно. Нардеп Денисенко в Раде также «засветил» в своем телефоне коллекцию порно-фотографий. Также ранее фотографы застукали нардепа и член партии «Наш край» Сергея Шахова за откровенной перепиской в Раде. Фотографы в Верховной Раде также зафиксировали переписки одесских нардепов, где они флиртуют с дамами и договариваются как голосовать.

Отметим, ранее главный «опекун» инвалидов нардеп от фракции «Самопоміч» Андрей Мирошник во время заседания Рады оформлял отдых на Мальдивах и переписывался с любовницей. После опубликованных фото Андрей Мирошник решил сложить депутатский мандат.