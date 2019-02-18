«Я не имею отношения к договорнякам», - полиция провела обыски не только в кабинете у Степанца, но и у него дома

Обыски, которые были сегодня в Николаевском городском совете, также проводились и в доме у заместителя городского головы Юрия Степанца.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Степанец отметил, что пакет документов, который был у оперативниках при обыске его кабинета, полицейские принесли с собой с обысков в Департаменте энергоэффективности. У самого же вице-мэра обыски, по его словам, длились всего несколько минут – силовики ничего не нашли.

— Они с этим пакетом зашли с департамента энергоэффективности. У меня ровно две минуты был обыск, у меня ничего не нашли и ушли, - рассказал Степанец.

Чиновник отметил, что обыски также проводились и у него дома, но безрезультатно. По словам Юрия Степанца, он не имеет никакого отношения к «договорнякам», которые происходят в стенах мэрии.

— У меня ничего не изъяли, потому что у меня нет никаких документов ни дома, ни на работе. Я вообще не имею отношения к этим фирмам, к этим договорнякам, которые там происходили. Я за все время в мэрии не взял ни копейки, ни с кем, ни о чем не договаривался, я стараюсь все делать по закону. Я, честно говоря, задал сегодня такой же вопрос следователю и прокурору: «Если вы готовились к операции, вы должны были видеть прекрасно, что я к этому отношения не имею», - добавил Юрий Степанец.

Как известно, в здании Николаевского городского совета в понедельник, 18 февраля, сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины. Позже стало известно, что обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы.