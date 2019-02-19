Экс-нардеп от Партии регионов отсудил у государства ₴9,6 тысяч за незаконное задержание по делу о сепаратизме

Верховный Суд постановил выплатить 9,6 тыс. гривен морального ущерба бывшему депутату Верховной Рады Владимиру Медянику (фракция Партии регионов) за его незаконное задержание по подозрению в сепаратизме.

Об этом говорится в материалах суда, передает «Левый берег».

В августе 2016 года Медяник был задержан правоохранителями по подозрению в сепаратизме и терроризме. В октябре 2016 года уголовное производство против экс-депутата было закрыто в связи с отсутствием доказательств его вины, после чего нардеп подал в суд на Генеральную прокуратуру и Государственную казначейскую службу с требованием выплатить ему миллион гривен морального ущерба.

«В результате незаконных действий работников ГПУ истцу был причинен моральный вред, который проявился в его душевных страданиях, у него ухудшились нормальные жизненные связи, усложнились семейные и соседские отношения, что негативно повлияло на состояние его здоровья», - сказано в материалах дела.

В октябре 2017 года Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск экс-депутата, но обязал выплатить ему не 1 млн, а 9,6 тыс. гривен. Такой размер был рассчитан, исходя из сроков содержания под стражей Медяника.

Апелляционный суд оставил решение без изменений, но в марте 2018 года Госказначейство подало жалобу в Верховный Суд с просьбой отменить взыскание данных средств.

Верховный Суд остановил взыскание морального ущерба на время рассмотрения иска. Кассационный административный суд Верховного Суда вынес вердикт только в феврале 2019 года.Он постановил оставить без удовлетворения жалобу Госказначейства и обязал немедленно выплатить Медянику 9,6 тыс. гривен.

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Справка: Владимир Медяник — бывший народный депутат Украины от ПР, предприниматель. По информации издания «Комментарии», его состояние оценивалось в 50 миллионов долларов. Владеет несколькими объектами недвижимости. В частности, торговый центр «Россия», торгово-развлекательный центр «Луганскситицентр», а также — сеть супермаркетов «Мандарин». Более 10 лет в политике. После Оранжевой революции возглавлял городскую организацию «Нашей Украины», был депутатом горсовета от КПУ. Накануне парламентских выборов 2012 вступил в Партию регионов.

Неоднократно уличался в подкупе избирателей. Позиционировал себя как «человек Ефремова». В период аннексии Крыма активно высказывался в поддержку «референдума» на территории полуострова. Неоднократный участник пророссийских митингов в Луганске.