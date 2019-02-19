«Мы не будем спрашивать у Путина, куда нам двигаться дальше», - Порошенко о подписании изменений в Конституцию

Президент Петр Порошенко принял участие в специальном заседании Верховной Рады Украины в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В заседании также принял участие Президент Европейского Совета Дональд Туск, который находится с рабочим визитом в Украине.

Глава государства объявил о решении подписать закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. При подписании Президентом закона, к главе государства присоединились Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

- Прошу Председателя Верховной Рады Андрея Парубия и Премьер-министра Владимира Гройсмана в присутствии Президента Европейского Совета - одного из руководителей Европейского Союза, друга Украины Дональда Туска засвидетельствовать единство всех ветвей власти в вопросе европейской и евроатлантической интеграции, - пригласил Глава государства руководителей исполнительной и законодательной ветвей власти присоединиться к церемонии подписания документа.

- Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 - подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО. Это наша общая задача, - заявил глава государства.

В реализации этой миссии клянусь неуклонно соблюдать Конституцию Украины, в том числе и тех ее нормами, которые я предлагаю подписать прямо здесь, - сообщил Петр Порошенко.

- Сегодня мы не собираемся оглядываться на Россию. Мы не будем спрашивать разрешения у Путина куда нам двигаться дальше. Мы идем своим путем. Мы сами принимаем решение, как обеспечить собственную безопасность, суверенитет и территориальную целостность, - заявил глава государства.

По его словам, десять лет назад из-за отсутствия единой линии Президента, Парламента, Правительства Украины потеряла возможность получить ПДЧ.

- Сегодня, я на этом отдельно подчеркиваю, позиция главы государства, позиция Кабинета Министров, позиция руководства парламента и парламента Украины - единодушное. Я за это спасибо всем вам, - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что об этом свидетельствуют и 334 голоса - убедительное большинство, представленных за конституционные изменения. Глава государства выразил слова искренней благодарности народным депутатам.