За выход во второй тур президентских выборов борются Порошенко, Зеленский и Тимошенко, – опрос

Если бы президентские выборы в Украине проводились в начале февраля, выйти во второй тур самые высокие шансы имели бы Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, среди кандидатов на президентский пост лидирует Зеленский - среди всех респондентов за него собирались проголосовать 17,5% (среди тех, кто намерен принимать участие в выборах - 19%).

Как отмечают социологи, примерно равные шансы выйти во второй тур выборов имеют Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и Тимошенко (соответственно 11,5% и 13,8%).

За Анатолия Гриценко намерены проголосовать 5,9% всех респондентов и 7,3% тех, кто придет на выборы, за Юрия Бойко - 6,3% и 7,1%, соответственно; за Олега Ляшко - 4,3% и 4,8%, соответственно. Каждый из остальных кандидатов набирают менее 3%.

Также социологи утверждают, что больше всего шансов победить во втором туре президентских выборов имеет шоумен Владимир Зеленский, который побеждает, как Петра Порошенко, так и Юлию Тимошенко.

Отмечается, что если во втором туре выборов президента сойдутся Зеленский и Порошенко, то за шоумена готовы отдать свои голоса 32,2% опрошенных среди всех респондентов, а за действующего президента - 19,1%.

По данным опроса, если Зеленский окажется во втором туре вместе с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, то за него готовы проголосовать 28,7% всех опрошенных, а за Тимошенко - 18,6%.

Сообщается, что в случае же выхода во второй тур Тимошенко и Порошенко оба имеют равные шансы на победу - разница процентов, которые получает каждый из этих кандидатов, статистически не значимая (соответственно 22,4% и 20,0%).

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Партии Тимошенко, Зеленского и Порошенко лидируют в парламентской гонке.