Почти миллион украинцев не смогут проголосовать на выборах Президента из-за отсутствия прописки, - Госреестр избирателей

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

Почти миллион граждан Украины не смогут проголосовать на выборах президента из-за отсутствия зарегистрированного места жительства. 

Об этом рассказал глава Службы государственного реестра избирателей Александр Стельмах, пишет РБК-Украина.

- Таких избирателей невозможно включить ни в один избирательный участок. Они имеют штамп «выбыл» в паспорте, и включить мы их никуда не можем, - пояснил он.

Стельмах подчеркнул, что для ведения реестра и Центральной избирательной комиссии это огромный вызов.

- Надо законодателю что-то думать, возможно, как-то изменить форму ведения реестра, чтобы эти избиратели также могли голосовать, - добавил он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 8 февраля завершила регистрацию кандидатов в президенты, их общее количество достигло 44 человек.19 февраля Центральная избирательная комиссия сформировала 199 окружных избирательных комиссий по всей Украине к президентским выборам.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика