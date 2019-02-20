Почти миллион украинцев не смогут проголосовать на выборах Президента из-за отсутствия прописки, - Госреестр избирателей

Почти миллион граждан Украины не смогут проголосовать на выборах президента из-за отсутствия зарегистрированного места жительства.

Об этом рассказал глава Службы государственного реестра избирателей Александр Стельмах, пишет РБК-Украина.

- Таких избирателей невозможно включить ни в один избирательный участок. Они имеют штамп «выбыл» в паспорте, и включить мы их никуда не можем, - пояснил он.

Стельмах подчеркнул, что для ведения реестра и Центральной избирательной комиссии это огромный вызов.

- Надо законодателю что-то думать, возможно, как-то изменить форму ведения реестра, чтобы эти избиратели также могли голосовать, - добавил он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 8 февраля завершила регистрацию кандидатов в президенты, их общее количество достигло 44 человек.19 февраля Центральная избирательная комиссия сформировала 199 окружных избирательных комиссий по всей Украине к президентским выборам.