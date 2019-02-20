«Меняя масло на маргарин, они понимали, что этим питаются дети?» – глава фракции «Оппоблока» об обысках в школах и садах Николаева

Глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов, комментария проведение следственных действий в учебных заведениях Николаева и в комбинате общественного питания, отметил, что руководство города во главе с городским головой Александром Сенкевичем промолчали.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, в среду, 20 февраля, в Николаеве сотрудники следственного управления ГУНП в Николаевской области провели более 120 обысков в учебных заведениях города Николаева, в комбинате общественного питания, а также у фирм-поставщиков продуктов питания. В полиции заявили, что «у следствия есть основания полагать, что должностные лица нескольких предприятий, действуя по предварительному сговору с должностными лицами коммунального производственного предприятия с целью завладения средствами из местного бюджета на общую сумму не менее более 7 миллионов гривен поставляют в адрес учебных заведений города Николаева продукцию несоответствующего качества, стоимость которой значительно ниже заявленной в актах выполненных работ по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского городского совета».

«Читая все новости, связанные с обысками в школах и детских садах, удивляет не только то, как руководство города допустило поставку детям некачественных продуктов питания, но и то, как они на это отреагировали – все ответственные руководители во главе с мэром города промолчали. Выводы напрашиваются сами собой», – написал Дятлов.

«P.S.: Те чиновники, которые принимали решение заменить масло на маргарин, понимали, что в этих школах и детских садах учатся и питаются дети? Или их дети не едят в наших школьных столовых?» – добавил он.

Как известно, по итогам торгов организовывает питания в садах и школах Николаева КОП – на эти цели управления образования выделило 82,8 миллионов гривен.